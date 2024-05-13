Эффект увеличения: как пользоваться белым карандашом для подводки глаз

Белый карандаш для глаз – настоящая находка для любой женщины. Это не просто подводка. Это универсальное средство, которое помогает создавать разные макияжные образы, подчеркивает красоту глаз, визуально корректирует недостатки. Однако далеко не все знают о том, как правильно использовать все возможности белого карандаша.

Выразительный взгляд

Чтобы сделать взгляд более выразительным, нужно акцентировать внимание на внутренних уголках глаз. Берем мягкий белый карандаш и тонкой линией проводим по внутреннему краю нижнего и верхнего века в уголках глаз. Линия должна быть максимально тонкой и аккуратной. Затем слегка размываем карандаш пальцем или пуховкой, чтобы получился плавный переход белого цвета.

Таким способом мы заостряем внимание на внутренних уголках и делаем взгляд глубоким, загадочным и притягательным. Этот прием подойдет для повседневного макияжа, когда хочется ненавязчиво подчеркнуть глаза.

Эффектный двойной контур

Для создания эффектного двойного контура глаз с использованием белого карандаша нужно выполнить несколько простых действий.

Сначала берем тонкий черный карандаш для глаз и проводим классическую стрелку вдоль линии роста ресниц на верхнем веке. Затем таким же черным карандашом аккуратно прорисовываем линию по нижнему веку, придерживаясь линии роста нижних ресниц.

После этого берем мягкий белый карандаш и проводим им параллельную линию сверху и снизу глаза, повторяя форму черного контура. Расстояние между линиями должно быть около 1-2 мм.

Для завершения макияжа можно немного размазать белую линию, чтобы она смотрелась мягче и объемнее.

Коррекция формы глаз

Белый карандаш позволяет визуально скорректировать форму глаз и изменить расстояние между ними для создания идеальной пропорции.

Если глаза расположены близко, проведите белым карандашом тонкую линию от внутреннего уголка каждого глаза в сторону виска. За счет этого можно добиться эффекта раздвижения глаз.

Если глаза, наоборот, слишком далеко посажены, воспользуйтесь следующим приемом: аккуратно прорисуйте белым карандашом линию от наружного уголка глаза по веку в сторону носа. Глаза визуально станут ближе друг к другу.

Также с помощью белого карандаша можно скрыть широкую или круглую форму глаза, создав иллюзию нужного разреза. Нанесите белый оттенок только на нужные участки век.

Коррекция формы бровей

С помощью белого карандаша легко скрыть непослушные волоски, которые портят общую форму бровей. Аккуратно зафиксируйте такие волоски тенями, затем проведите поверх тонкую линию белым карандашом, маскируя волосок.

Чтобы придать бровям правильный изгиб, нарисуйте белым карандашом линию под дугой бровей, там, где нужно приподнять контур. Затем растушуйте линию пальцем.

После коррекции белым карандашом не забудьте разровнять все переходы тональным кремом с помощью мягкой кисти.

Визуальное увеличение губ

Сначала, как обычно, накрасьте губы помадой желаемого оттенка. Затем возьмите мягкий белый карандаш и аккуратно проведите им тонкую линию по контуру нижней губы, повторяя ее изгибы. После этого также прорисуйте верхний контур губы.

Линии должны идти параллельно краю губ, создавая эффект объема. Завершающим штрихом можно немного размазать белые линии, чтобы они выглядели более естественно и неотделимо от помады.

Такой прием позволит визуально увеличить губы, сделать их более четкими и чувственными.

Как видите, белый карандаш для глаз – это очень полезный инструмент в арсенале каждой женщины. С его помощью можно не только подчеркнуть красоту глаз, сделать их ярче и выразительнее. Но и визуально скорректировать недостатки разреза, придать бровям идеальную форму, увеличить губы. Главное – правильно использовать все возможности белого карандаша.