Обновление Steam OS добавило в Steam Deck функцию разгона

Valve представила предрелизную версию Steam OS 3.6.0 для портативной консоли Steam Deck, с улучшенной поддержкой разгона через BIOS. Теперь владельцы всех версий приставки могут установить эту версию, вне зависимости от типа дисплея – LCD или OLED. Об этом пишет издание Tom’s Hardware.

Чтобы установить превью-версию Steam OS 3.6.0, необходимо выбрать соответствующий канал загрузки обновлений в настройках приставки. Основные изменения касаются оптимизации интерфейса и различных подсистем, включая обновления базовых компонентов Linux, которые должны улучшить производительность устройства в играх.

Новая настройка OC в BIOS будет полезна для тех, кто стремится получить максимальную производительность на Steam Deck. Хотя пока нет полноценных обзоров данной опции, стоит отметить, что разгон частоты процессора или графического ускорителя может повлечь за собой риск выхода из строя некоторых компонентов материнской платы.

Также значимыми являются мелкие исправления, такие как улучшение надежности использования карт microSD и устранение некорректного обнаружения карт бренда SanDisk. Среди других нововведений – настройки, позволяющие выбирать, какие устройства Bluetooth могут выводить систему из режима сна, при условии, что эта функция по умолчанию доступна только для контроллеров.