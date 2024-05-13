 

Ройзман и Кац запускают YouTube-шоу, разоблачающее фейки об израильской армии

13.05.2024, 17:33, Разное
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Российские политики Евгений Ройзман* и Максим Кац* объявили о запуске вечерней субботней программы, посвященную разоблачению пропаганды коллективного арабского мира и фейков об израильской армии.

В первой части программы Максим Кац, используя такие авторитетные источники, как Википедия и израильские СМИ, будет доказывать, что обвинения ЦАХАЛ в военных преступлениях – не более чем фейки, а наступление на Рафах – вынужденная операция по уничтожению исламских радикалов. В то же время, в рубрике «Ройзман ответит» бывший мэр Екатеринбурга лаконично и немногословно будет разъяснять неправоту «сторонников терроризма» и укажет место, где можно больше узнать об истории арабо-израильского конфликта.

– Не всё так однозначно, как пытаются показать отдельные провокаторы. Во-первых, в туннелях ХАМАСа найдены изображения со свастикой и многочисленные копии трудов Гитлера. Во-вторых, израильская армия наносит удары только по военным объектам и логовам террористов. В-третьих, если бы Израиль устраивал чистки, зачем ему призывать 1 миллион жителей Северной Газы покинуть свои дома? – отметил Кац.

– Где ты был 7 октября, *******? Израиль поступает жёстко, но по-другому с террористами нельзя. Представь, что ты идёшь по улице с кинжалом в руках и встречаешь сотрудника милиции. Будет он разбираться, по каким причинам ты идёшь с ножом? Конечно, нет, – продолжил Ройзман.

Для более детального и объективного разбора в последующие выпуски пригласят Евгения Чичваркина, Леонида Гозмана, Евгению Альбац и Евгения Сатановского. В то же время авторы программы внесли в чёрный список антисемитов художника Артёма Лоскутова и либертарианца Михаила Светова – им слова не дадут.

* внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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