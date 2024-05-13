 

Мнение «аналитика»: О безумии «потепленцев»… Кого на самом деле побеждают зелёные?

13.05.2024, 17:05, Разное
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Безумие – иного слова и не подберёшь.

В борьбе с «глобальным потеплением», где ставка делается на сокращение углеродных выбросов, переход к нейтральности и прочую зелёную чушь, побеждает форменное мракобесие. С разгромным счётом. Все эти ветряки, панели, электрокары…

Кто стал их главной жертвой?

Думаете, нефть и уголь? Или, быть может, гиперпотребление предающейся разнузданному гедонизму западной цивилизации? Отнюдь.

Мировое потребление энергии продолжает устойчиво расти, реагируя на спрос со стороны как развитых, так и развивающихся стран, стремящихся к западным стандартам потребления. При этом, чсх, за последние 30 лет – под сурдинку разговоров о борьбе с «потеплением» – доля безуглеродных видов энергии практически не изменилась! Она так и варьируется в диапазоне 17-21%.

Использование ВИЭ растёт символически – менее 2 процентных пунктов за 30 лет. И оно фактически замещает долю атомной энергии – другого низкоуглеродного источника энергии. АЭС массово закрываются, например, в Германии. Да и Япония тоже тормозит.

Ну не глупость ли – уничтожать высокотехнологичный «мирный атом» ради ненадёжных, архаичных и не вполне экологически чистых ветряков с панелями?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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