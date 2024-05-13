В Германии запретили продажу смартфонов Lenovo из-за патентного спора

Патентный спор между Lenovo, Motorola и InterDigital привел к запрету продажи некоторых моделей мобильных устройств Lenovo в Германии. Решение суда, принятое 11 мая 2024 года, запрещает продажи смартфонов, планшетов и ноутбуков, использующих модули WWAN для подключения к мобильному интернету. Информация об этом появилась в издании Gizchina.

Спор возник из-за лицензирования технологии WWAN, применяемой в новых моделях смартфонов Lenovo, таких как Edge 50 Ultra. InterDigital утверждает, что Lenovo не выполнила требования о справедливых и обоснованных лицензионных платежах, в то время как в компании считают, что условия InterDigital несправедливы.

Этот конфликт касается проблемы справедливых, обоснованных и недискриминационных условий лицензирования стандартных патентов (SEP), ключевых для технологических функций мобильной связи. В Германии эта тема особенно актуальна из-за благоприятной для истцов правовой базы для патентных разбирательств. Окружной суд Мюнхена I вынес решение в пользу InterDigital, что привело к немедленному исполнению запрета.