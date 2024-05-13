 

В Германии запретили продажу смартфонов Lenovo из-за патентного спора

13.05.2024, 16:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Патентный спор между Lenovo, Motorola и InterDigital привел к запрету продажи некоторых моделей мобильных устройств Lenovo в Германии. Решение суда, принятое 11 мая 2024 года, запрещает продажи смартфонов, планшетов и ноутбуков, использующих модули WWAN для подключения к мобильному интернету. Информация об этом появилась в издании Gizchina.

Спор возник из-за лицензирования технологии WWAN, применяемой в новых моделях смартфонов Lenovo, таких как Edge 50 Ultra. InterDigital утверждает, что Lenovo не выполнила требования о справедливых и обоснованных лицензионных платежах, в то время как в компании считают, что условия InterDigital несправедливы.

Этот конфликт касается проблемы справедливых, обоснованных и недискриминационных условий лицензирования стандартных патентов (SEP), ключевых для технологических функций мобильной связи. В Германии эта тема особенно актуальна из-за благоприятной для истцов правовой базы для патентных разбирательств. Окружной суд Мюнхена I вынес решение в пользу InterDigital, что привело к немедленному исполнению запрета.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Эффект увеличения: как пользоваться белым карандашом для подводки глаз

13.05 / Свитер-жилет – трендовый наряд весны: как вписать в образ актуальные модели сезона

13.05 / Обновление Steam OS добавило в Steam Deck функцию разгона

13.05 / Ройзман и Кац запускают YouTube-шоу, разоблачающее фейки об израильской армии

13.05 / Мнение «аналитика»: О безумии «потепленцев»… Кого на самом деле побеждают зелёные?

13.05 / Футболки с отложным воротником и платье «богиня Греции»: восемь весенних тенденций моды 2024 года

13.05 / Конечный результат легкий и естественный: стробинг в макияже – техника, придающая коже отдохнувший и свежий вид

13.05 / Скандалы: Сдала сестру в приют и не хочет приезжать в Россию

13.05 / Классические, шопперы и с блестками: макси-сумки, и как вписать их в весенний образ с понедельника по воскресенье

13.05 / Королевская, «голливудские волны» и в виде короны, заплетенной в «рыбий хвост»: лучшие прически для невест с круглыми лицами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика