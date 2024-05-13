 

Трамп заявил, что Байден «окружён фашистами»

13.05.2024, 16:20, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Дональд Трамп заявил, что президента США Джо Байдена «в Овальном кабинете окружают фашисты», пишет Politico. Экс-глава Белого дома также заявил своим сторонникам о необходимости «остановить этих сумасшедших в нашем правительстве, которые собираются разрушить» Соединённые Штаты.


AP

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая на митинге перед десятками тысяч собравшихся в штате Нью-Джерси, заявил, что американского лидера Джо Байдена «в Овальном кабинете окружают фашисты», пишет Politico.

При этом он подчеркнул, что, на его взгляд, внутренние враги опаснее внешних.

«Для меня враги изнутри более опасны, чем враги снаружи. С Россией и Китаем мы можем справиться, но мы должны остановить этих сумасшедших в нашем правительстве, которые собираются разрушить нашу страну. Они не справа, они слева», — подчеркнул он.

Он также назвал «фальсификацией» рассматриваемое в суде дело о подкупе Трампом порно-актрисы Стефани Клиффорд, более известной под псевдонимом Сторми Дэниэлс.  

«Все эти преследования происходят только потому, что я баллотируюсь на пост президента. Если бы я не лидировал по опросам и не баллотировался на пост президента, они бы меня не преследовали. У меня было бы приятное место. Я жил бы в Палм-Бич. Я бы путешествовал по миру», — заявил Трамп.


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