Классические, шопперы и с блестками: макси-сумки, и как вписать их в весенний образ с понедельника по воскресенье

Сумки-макси обязательно будут в тренде этой весной. Они сочетают в себе стиль, комфорт и функциональность. Дизайнерам нравится универсальность этого аксессуара, ведь его можно сочетать с дневным образом или с более изысканным для вечернего мероприятия. Но больше всего импонирует то, что появляется возможность носить с собой тысячу вещей. В сегодняшней статье мы расскажем о самых востребованных вариантах макси-сумок, как вписать их правильно в весенний образ.

Кожаные

Кожаная сумка-макси должна быть в гардеробе каждой модницы. Идеально сочетается с повседневными и офисными нарядами. Выбирайте нейтральные или светлые цвета, чтобы сохранить элегантность. Кожаная сумка-макси отлично смотрится с мини-юбкой или плиссированной, простой белой рубашкой и пиджаком оверсайз. Вся эта одежда наверняка есть у вас в шкафу. Если вы хотите следовать тенденциям, попробуйте балетки или туфли Мэри Джейн и аксессуары, такие как галстук.

Обратите внимание на эту кожаную сумку-макси с тонкими ручками и висящими металлическими деталями. Вы можете носить ее, когда захотите, и она обязательно добавит изысканности вашему образу.

Шопперы

Если вы цените комфорт и функциональность, в вашем гардеробе обязательно должна присутствовать сумка-шоппер большого размера. Это лучший вариант, если вы собираетесь провести целый день вдали от дома, перемещаясь из одного места в другое, или, например, если вы путешествуете, осматривая достопримечательности.

Эти сумки могут стать неудобными, если носить внутри много вещей. Поэтому лучше, чтобы они были сделаны из очень легких материалов, не добавляющих веса. Сумку -шоппер размера XXL можно сочетать с удобными широкими джинсами, асимметричным топом и модными кроссовками.

Светлую сумку, как на фото выше, можно повесить на плечо. Но ее большие размеры позволяют носить се самое необходимое с собой.

Меховые

Если вы хотите быть в центре внимания, выберите большую меховую сумку. Такие варианты весьма оригинальны и придадут вашему образу рисковый оттенок. Отдавайте предпочтение моделям из синтетического меха, плюшевой овчины. Комбинировать эту сумку может показаться несколько сложным, но правда в том, что она очень универсальна. Самый выгодный вариант — сочетать ее с простой одеждой. Наденьте черный кожаный бомбер, свитер и брюки нейтрального цвета. Если вы хотите выглядеть смело, добавьте принты.

Оживите свой наряд с помощью забавного аксессуара, как на фото выше. В нем вы без проблем сможете носить с собой все свои вещи.

В красном цвете

Красная сумка-макси также должна быть в вашем гардеробе. Этот цвет придает жизнь любому образу, будь то повседневный, офисный или вечерний.

Сочетать эту сумку можно с серыми, белыми или черными тонами. Она также будет отлично смотреться с модными принтами, такими как леопард или полоска. Попробуйте надеть серые строгие брюки, свитер с вырезом и ботильоны. Дополните образ красной сумкой, и окружающие не смогут отвести от вас глаз.

Обратите внимание на большую красную кожаную сумку на фото выше. Вы можете носить то, что хотите в ней, и в то же время излучать стиль снаружи.

Анималистичные принты

В 90-е годы все знаменитости и модные иконы носили сумки с анималистичными принатами. Они сочетали их с базовой одеждой, которая есть и в вашем гардеробе, например, с белыми футболками и джинсами или костюмными брюками и кардиганами нейтральных цветов.

Никого не оставит равнодушной эта сумка-макси с леопардовым принтом. Сочетайте ее с самой простой одеждой и придайте своему образу изюминку.

Классические

Большая классическая сумка – лучший вариант для любого стиля и для повседневного использования. Вы можете носить ее на работу, ходить с ней на обед с друзьями и продолжать вечер праздничным мероприятием. Она отлично сочетается с трикотажными брюками, свитером и кроссовками или уггами в холодное время года.

Классический универсальный аксессуар ,который прослужит всю жизнь,— это большая сумка верблюжьего цвета как на фото выше. Идеально подходит для того, чтобы оживить ваше утро, а также подойдет для всех событий, которые у вас запланированы в течение дня.

С блестками

Главный ключ к великолепному образу – большая яркая сумка, украшенная пайетками или блестящими деталями. Такой вариант идеально подходит для вечеринки, но не бойтесь сочетать его с дневным нарядом. И хотя сумка с пайетками и маленькое черное платье — наши идеальные союзники на вечер, ей можно дополнить и простой образ из джинсов и белой рубашки.

Дизайнеры любят яркие сумки с пайетками, потому что они придают индивидуальность всему образу.