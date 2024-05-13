Королевская, «голливудские волны» и в виде короны, заплетенной в «рыбий хвост»: лучшие прически для невест с круглыми лицами

Идя под венец, каждая невеста мечтает выглядеть на 200%. И в такой ответственный день прическа — это больше, чем просто деталь. Это отражение личного стиля, неповторимой красоты и любви, которая наполняет ваше сердце в этот особенный день. При этом очень важно подобрать прическу правильно. Вот самые актуальные из них для невест с круглыми лицами.

Длинные распущенные кудри и прическа с тиарой

Полупрически с мягкими волнами и обрамлением лица больше всего подходят круглого лица. Они не только предоставят место для аксессуаров на волосах, но и уберут объем с боков. Мелирование в сочетании со светлыми тонами — хороший способ сделать свадебную прическу более выразительной.

Локоны, ниспадающие каскадом на спину и плечи, — вневременная идея для невест с длинными волосами. Хотя этот стиль может быть довольно простым для свадебного дня, вы можете легко превратить его в королевскую прическу с блестящей короной или тиарой.

Небрежный пучок с косой челкой

Высокий текстурированный пучок — одна из самых популярных свадебных причесок. Тем не менее, вы можете придать ей современный вид, внеся легкий беспорядок. Завитая длинная боковая челка подчеркнет форму вашего лица.

Гладкие “голливудские волны”

Эти эффектные волны наверняка придадут вашему свадебному образу нотку блеска и гламура. Независимо от того, сохраните ли вы этот стиль с пробором по центру или слегка сдвинете его в сторону, он добавит вашему образу изысканности.

Свадебная прическа с боковым зачесом

Волосы, зачесанные набок, — идеальный вариант для обладательниц длинных волос. Чтобы локоны не смещались, завяжите нижнюю часть волос резинкой очень близко к затылку.

Полуприческа с длинными волнами

Слегка вьющиеся и блестящие длинные пряди с пробором по центру прекрасно дополнят шелковое свадебное платье. Украсьте свои волосы завораживающей вышитой вуалью, украшенной кристаллами и кружевом.

Волосы, заплетенные в косу

Если вы ищете оригинальную свадебную прическу, это ваш вариант. Заплетенная коса не только излучает вневременное очарование, но и удерживает локоны подальше от лица, что очень удобно.

Шикарный хвост со свободными волнами

Собрав волосы в хвост, вы создадите веселый, шикарный и уникальный образ. К тому же, такая прическа крепко держится, что очень важно в день свадьбы. Небольшой пучок или средний хвост лучше сочетаются с круглой формой лица.

Стильная объемная прическа

Если длина и густота ваших волос позволяют, создайте себе такую ​​объемную прическу. Это простой, но очаровательный выбор, раскрывающий ваши прекрасные черты. Свисающие пряди визуально удлиняют форму лица.

Свадебная прическа с обрамлением

Шикарный верхний узел станет прекрасным дополнением свадебного платья без бретелек. Яркие светлые блики могут усилить эффект от ваших украшений, обрамляющих лицо, однако не рекомендуется радикально менять цвет перед днем ​​свадьбы.

Изящная свадебная прическа

Эта прическа на 100% подойдет круглому лицу. Используя необычный свадебный головной убор, вы получите идеальный свадебный образ. Он скорректирует форму вашего лица и сделает вас сногсшибательной.

Прическа с плетеной короной “рыбий хвост”

Коса “рыбий хвост” придает богемную атмосферу этой небрежной прическе с прядями, обрамляющими лицо. Чтобы придать образу более неземной вид, вы можете украсить волосы аксессуарами или цветочными узорами, подходящими к вашему свадебному платью или букету.

Романтическая кудрявая прическа

Собрать игривые локоны в элегантный пучок — замечательная идея для тех, кто ищет очаровательную, но практичную свадебную прическу. Оставьте несколько передних прядей в качестве бокового акцента, чтобы сбалансировать округлость лица.

Коса в стиле бохо с булавками или цветами

Свадебная коса, изящно уложенная набок, придаст вашему образу нотку романтики. Для достижения такого уровня объема вам может понадобиться наращивание волос. Заколки с цветочным принтом привлекут внимание к вашему прекрасному образу.

Королевская свадебная прическа

Попробуйте сменить классический свадебный пучок на эту великолепную волнистую прическу. Изящный ободок из бисера придаст вашему образу нотку элегантности. Оставьте передние пряди свисающими по сторонам лица.

Изысканные голливудские волны

Если вы выберите эту прическу, в этот важный день все взгляды будут прикованы к вам. Эффектная повязка на голову — отличный выбор для невесты, которая хочет открыть свое лицо.

Объемный высокий пучок

Попросите вашего стилиста сделать текстурированный вариант и подумайте о наращивании или шиньонах для дополнительного объема. Завершите свадебную прическу волнами, обрамляющими лицо и закрывающими ключицы.

Высокий пучок и длинная фата

Прическа с высоким пучком отлично смотрится с прикрепленной под ней более длинной фатой. Этот стиль хорош тем, что плечи и шея остаются открытыми. Это удобно, особенно если свадьба летом.

Кудрявая полуприческа для круглого лица

Украсьте свои средние или длинные волосы ноткой гламура с помощью этих великолепных локонов. Они мгновенно добавят объем и текстуру. Затем соберите волосы на затылке, а не на макушке, чтобы придать элегантный вид популярной прическе.

Свадебный хвост с начесом сбоку

Создание волнистого хвоста обеспечивает идеальный баланс между непринужденным очарованием и изысканной элегантностью. Он идеально подчеркнет ваше свадебное платье и удлинит круглую форму лица.

От вневременной элегантности до богемного шика — всегда найдется прическа, которая удовлетворит уникальное видение каждой невесты в ее особенный день. Так что расслабьтесь и позвольте этим очаровательным прическам разжечь ваше воображение.