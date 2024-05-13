Мехмат МГУ вновь начнёт принимать абитуриентов-евреев

Механико-математический факультет МГУ объявил, что впервые с конца 1960-х годов вновь готов беспрепятственно принимать абитуриентов-евреев – им гарантированы те же условия поступления, что и кандидатам других национальностей.

Этот спорный шаг руководство вуза объяснило необходимостью следовать «общей государственной политике денацификации и смягчения». Решение вызвало протест со стороны консервативно настроенных студентов и преподавателей – они символически закрыли полотном бюст Игоря Шафаревича, «чтобы он не видел этот позор».

– Введённые послабления – это не борьба с антисемитизмом, а это и есть антисемитизм по сути, – говорит представитель студенческого объединения «Чёрная листва» Илья Резник. – Это автоматически умаляет, обнуляет подвиг тех студентов-евреев, которые всё-таки просочились на мехмат благодаря родственным связям.

В руководстве вуза в свою очередь заявили, что не намерены идти на попятную – если потребуется, первых зачисленных еврейских студентов на учёбу будут сопровождать полицейские, а тех, кто объявит бойкот и прекратит посещать занятия, могут отчислить на общих основаниях за неуспеваемость.

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