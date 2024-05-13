 

Скандалы: «Я выбиваю право быть свободной»

13.05.2024, 15:30, Разное
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Свекровь Алексы заявила, что сын с невесткой повесили на нее миллионный долг

Громкий скандал между выпускницей «Фабрики» Алексой и её свекровью не утихает. Недавно стало известно о семейной драме, которая развернулась в семье певицы. В феврале этого года артистка вышла замуж за фитнес-тренера Вячеслава Дайчева, от которого родила дочь. Однако отношения с его матерью у Лилии Соловьевой не сложились. Более того, с женщиной разорвал контакты и родной сын.

Накануне Лилия пожаловалась в соцсетях, что сын с невесткой вогнали её в огромные долги. Мать Вячеслава опубликовала в соцсетях скриншот, в котором указано, что женщина должна налоговой службе более 3 миллионов рублей. По словам Лилии, сын закрывает долги, однако сумма еще не погашена окончательно. Пока на женщине висит долг, она не может выехать из страны на отдых.

Скриншот Лилии Соловьевой

«Закройте свои задолженности по налоговой, которые легли на меня, потому что доверяла и согласилась оформить на себя ИП. По вашей вине я полтора года выбиваю право быть свободной от всего: на меня повесили остаток долга 800 тысяч», — объяснила Соловьева.

Известно, что Алекса родила дочь Адриану в 2021 году. Судя по фото в соцметях, Лилия Соловьева участвовала в жизни внучки её первые полгода. После этого между женщиной и свекровью произошел конфликт, и Алекса запретила ей видеться с ребенком. По словам матери Дайчева, она не видела маленькую Адриану два года. Более того, Алекса запретила мужу приглашать свекровь на их свадьбу — женщина фактически оказалась в «черном списке» у своих родных людей.

Сама Лилия не знает точной причины, по которой певица вычеркнула ее из свой жизни. А вот сама Алекса после скандала прервала молчание и жестко высказалась в адрес матери мужа.

«С первой нашей встречи я почувствовала агрессию, эта женщина стала оскорблять меня в кругу своих друзей и родственников… Муж сам рассказывал мне об этом. Было время, когда я старалась быть человечной по отношению к его матери, но этот человек не способен на любовь! Она перешла все границы человечности и воспитания», — жаловалась артистка.

Александра Сафронова

Оригинал материала: “Блокнот”


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