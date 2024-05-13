Добавим длинное пальто-оверсайз, куртку-бомбер или двойной деним: создаем стильный образ с брюками-клеш

Брюки-клеш впервые вошли в моду в семидесятые годы с появлением субкультуры хиппи. С тех пор они неоднократно то теряли свою актуальность, то триумфально возвращались в мир моды. В этом году такие изделия вновь становятся трендовыми. Но как создать стильные образы с такими штанами? Разбираем самые выигрышные комбинации.

С длинным пальто-оверсайз

Инфлюенсер Дарья Баранник знает, как носить джинсы с низкой посадкой белого цвета, подчеркивающие женственность и элегантность. Она сочетает их с длинным пальто оверсайз и серым жакетом. Что касается аксессуаров, то здесь модница отдает предпочтение черным туфлями-лодочками с острым носком и такого же цвета сумке.

Двойной деним

Стилист Порнвика Спайкер презентовала яркий самобытный образ, состоящий из рубашки и брюк-клеш. Она дополнила наряд черной курткой на меху, длинным шерстяным пальто, туфлями с квадратным носком и сумочкой XXL из коричневой кожи.

Шуба с джинсами

Хотя на улице в вашем регионе достаточно прохладно, но вам все равно неловко надевать шубу весной? Вы не хотите предстать в нелепом образе? Тогда возьмите на вооружение следующую идеи. Сочетайте шубу с джинсами клеш синего цвета. В качестве аксессуаров не стесняйтесь использовать солнцезащитные очки, коричневую кожаную сумку через плечо и кожаные туфли с квадратным носком.

С блейзером и водолазкой

Если вам нравятся сдержанные классические образы и вы ищете удобную одежду для офиса, тогда рассмотрите этот вариант. Суть заключается в том, чтобы скомбинировать джинсы-клеш с облегающей водолазкой и блейзером. Дополните лук ботильонами на широком устойчивом каблуке.

Блейзер оверсайз и брюки со стразами

Инфлюенсер Тамара Калинич представила образ, состоящий из блейзера оверсайз с принтом в полоску, брюк-клеш с блестящими вставками по бокам и туфель с острым носком. Черные кожаные перчатки и серебряная сумочка стали акцентными аксессуарами в самобытном луке.

В спортивном стиле

Кто сказал, что брюки-клеш нельзя носить со спортивными кроссовками? На самом деле, это модное сочетание, от которого не нужно отказываться. Превосходно смотрится сшитый на заказ костюм зеленого цвета хаки, состоящий из двубортного пиджака с поясом и отворотом, а также брюки-клеш с уже упомянутой выше обувью.

Многослойность

Если вам нравятся многослойные образы, тогда данная идея наряда точно придется вам по душе. Сочетайте золотой тренч, мини-платье с металлическим отливом, двухцветную рубашку (которую носят на завязках на талии) и брюки-клеш бежевого цвета. У вас получится очень экстравагантный и привлекающий внимание образ. Если вам нравится выделяться из толпы, тогда скопируйте данный лук.

С шапкой и лоферами

Брюки-клеш также можно сочетать с белым свитером с высоким воротом и пиджаком оверсайз из бархата. Что касается аксессуаров, то можно остановить свой выбор на меховой шапке, солнцезащитных очках и классических коричневых лоферах. Это еще один вариант наряда для самых эксцентричных модниц.

Куртка-бомбер и брюки-клеш

Куртка-бомбер – еще одна из тех вещей, которые никогда не выйдут из моды. Сочетайте ее со свитером, брюками-клеш с разрезами спереди.

Пальто с анималистичным принтом

Пальто с животным принтом составит хорошую компанию на первый взгляд банальным джинсам клеш. Вы можете дополнить образ белой рубашкой, сумочкой и солнцезащитными очками.

Брючный костюм

Брючные костюмы этой весной не выходят из моды. Если вам хочется презентовать нежный образ, тогда остановите выбор на одежде пастельных тонов. Например, красиво смотрится костюм лилового цвета, состоящий из пиджака, жилета с цветочной вышивкой и брюк-клеш. Можно дополнить наряд жемчужным ожерельем в форме сердца, джинсовой сумкой синего цвета и кроссовками.

С плиссированной юбкой

Инфлюенсер Мэри Лест предпочитает удобство. Она советует носить расклешенные брюки с футболкой, блейзером и плиссированной юбкой. Получится стильный образ.