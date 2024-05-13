 

Глава сената Франции обвинил Макрона в отрицании реальности

13.05.2024, 14:00, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Президенту Франции Эммануэлю Макрону нечем гордиться по итогу семилетнего пребывания у власти, заявил в интервью La Tribune председатель сената Жерар Ларше. В школе падает уровень знаний и растёт насилие, больницам и домам престарелых не хватает врачей, а криминогенная обстановка в стране ухудшается.


AP

Итоги семилетнего пребывания Макрона у власти разочаровывают, считает председатель сената Франции Жерар Ларше. В интервью La Tribune он заявил, что президент «отрицает реальность» и словно живёт в другой стране, о чём свидетельствуют три основных проблемы Франции.

Уровень школьной подготовки резко упал, а число случаев насилия, наоборот, растёт. Причины не только в плохом финансировании: учителям сложно прививать детям ценности Республики, уважение к власти и сохранение светского характера госучреждений.

Кризис системы здравоохранения также стал одним из вопросов, которые больше всего беспокоят французов. Выросла бюрократизация медучреждений, частные клиники не могут снять нагрузку с государственных, а в 70% домах престарелых не хватает медперсонала.

Наконец, перестрелки наркодилеров, гонки в черте города, отказ подчиняться полиции и общее ухудшение криминогенной обстановки в стране говорит о неподчинении авторитету власти. Все эти проблемы не дают Макрону права на самодовольство.


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