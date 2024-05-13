Мнение: «Свинья-копилка», или одна из главных причин бедности

Мы ещё долго будем разгребать советские ментальные мины… Посмотрел по наводке читателей мультфильм «Свинья-копилка», 1963 год. Смотрел для разнообразия на отечественном видеохостинге, на который, кстати, я подписан, плачу 2000 рублей в год. За 10 минут фильма рекламу мне показали 21 раз, причём с оглушающей громкостью и с многократным дублированием одинаковых роликов. Пожалуй, тут поможет только бан Ютуба: добровольно загнать публику в эту импортозамещённую пыточную получится навряд ли.

Так вот, про мультфильм. Формально он сделан по мотивам короткой сказки Андерсена, которая тоже называется «Свинья-копилка» (текст). Однако у Андерсена в сказке была вполне адекватная мораль: хоть богатые люди и пользуются заслуженным уважением, им всё же не стоит слишком зазнаваться, так как человек смертен, да и свиньи-копилки тоже не живут вечно.

В советском мультфильме мораль полностью искажена. Главный герой — деловитая Свинья — выставлена законченным мерзавцем. Свинья ворует пуговицы и монеты, оставляет школьника без завтрака, подлейшим образом обманывает мышь и, разумеется, наотрез отказывается радоваться жизни:

Слон: Свинья, разве ты не хочешь увидеть радугу?

Свинья: Это ещё зачем? Бесстыдник какой-то!

Наконец, Свинья погибает от собственной жадности: пытаясь засунуть себе слишком большую монету в слишком маленькую щель. Довольный коллектив игрушек смотрит свою радугу, хэппи энд.

Мультфильм сделан отлично, наши мультипликаторы как всегда на высоте. Свинья получила яркий характер, выглядит настоящей и даже вызывает некоторую симпатию своей злодейской фактурностью. Мост, который бестолковые игрушки строят из кубиков и карандашей, живо напоминает комсомольские стройки 1920-х. Уверен, что советским детям мультфильм нравился. Однако во время просмотра детям в головы закладывают классическую советскую мораль для низших сословий:

1. Копить — плохо, так делают только непорядочные люди.

2. Деньги можно заработать только обманом и воровством.

3. Или деньги, или радость от жизни — выбирай одно из двух.

4. Копить бессмысленно и опасно, можно плохо закончить.

Все эти четыре тезиса я чуть ли не ежедневно читаю в комментариях, практически дословно. В реальной жизни меня тоже изредка озадачивают подобным: «да зачем ты деньги-то зарабатываешь, жить-то когда? Водки бы лучше хряпнул, зануда…». Обеспеченного работящего муравья из басни Крылова многие по умолчанию считают подонком, а тот факт, что у него остаётся больше времени и денег на развлечения, чем у завязшей в кредитах стрекозы, просто игнорируют.

На Западе сейчас в фильмах чёрные — герои, а белые — отрицательные персонажи. Мы справедливо жалуемся на «повестку», однако советская повестка, согласно которой бедняки хорошие, а богачи плохие, была гораздо последовательнее и назойливее. Я сходу даже не припомню ни одного популярного советского фильма, где было бы наоборот: хороший богач и плохой бедняк. Для сравнения, фильмы с хорошими белыми и плохими неграми в Голливуде периодически снимают до сих пор…

Если посмотреть с высоты птичьего полёта, то человеческая цивилизация обязана своим развитием именно накоплению. 10 тысяч лет назад неизвестный первобытный охотник мог зарезать пойманную козу, но он оставил её на будущее, и стал скотоводом. Кто-то другой посадил зерно в землю, вместо того чтобы съесть его или выкинуть, и стал земледельцем. Буквально вся человеческая деятельность, от постройки сарая до запуска космических ракет, требует предварительного накопления ресурсов. Даже этот нелепый мост, который игрушки построили для бесстыдника Слона, потребовал кубиков и карандашей — и накопили их точно не любители радуги с опилками в голове.

Тот, кто не копит ресурсы, а живёт одним днём, автоматически низводит себя до положения живого мускула или, как выражался Аристотель, «говорящего орудия». Решения за такого пролетария принимают старшие товарищи, тогда как сам пролетарий — «крепкая спина и слабый мозг» — отказывается от самостоятельности ради растворения в коллективе себе подобных.

Такая схема плохо работала даже в советские времена, потому что использовать граждан в качестве бессловесных исполнителей воли партии — это как забивать гвозди молотком: экономика из пастухов и овец безнадёжно проигрывает экономике из нормальных самостоятельных людей. Сейчас добровольно выбирать бедность и вовсе странно. Плутофобия — так психологи называют боязнь денег — серьёзное заболевание, которое надёжно портит жизнь инфицированным.

И, да, раз уж речь зашла про советскую пропаганду нездоровых экономических практик. Классическая одежда коротышки Незнайки — жёлтые брюки и голубая шляпа. Забавное совпадение, мне кажется.