Пучок на гладкие волосы – хит весны: модные вариации и техники создания трендовой прически

Пучок является одной из самых популярных и любимых причесок. А пучок на гладкие волосы — это тренд весны, который можно использовать не только в качестве повседневной, но и нарядной укладки. В нашей статье вы найдете много полезных советов, а также инструкцию по созданию этой замечательной прически самостоятельно в домашних условиях.

Преимущества

Данная укладка имеет множество преимуществ. Первым и главным является то, что прическа всегда выглядит потрясающе.

Она стильная и аккуратная, подходит представительницам прекрасного пола любого возраста и с любым типом волос. Техника выполнения не отличается особой сложностью.

Достаточно немного потренироваться, и прическу можно будет сделать за несколько минут. Гладкий пучок отлично стилизуется и замечательно дополняет любой лук.

Кому подходит гладкий пучок

Элегантный гладкий пучок – это прическа, которая подойдет любой даме! Кроме того, любой тип волос с подходящими средствами может выглядеть модно, если у прядей достаточно длины, чтобы их можно было завязать в пучок.

Независимо от того, у вас тонкие, густые, прямые или вьющиеся волосы – гладкий пучок подойдет каждому. Также нет особых ограничений по возрасту: укладка отлично смотрится, как на маленьких девочках, так и на дамах зрелого возраста.

Необходимые материалы

Прежде чем мы перейдем к руководству, хотелось бы поделиться с вами несколькими вещами для создания идеального гладкого пучка в домашних условиях:

щетка с мягкой натуральной щетиной;

пенка для укладки (умеренной фиксации);

воск или масло для блеска;

заколки и шпильки для волос.

Пошаговое руководство

Ниже представлена техника выполнения прически в домашних условиях. Руководствуйтесь советами, чтобы создать красивую укладку и выглядеть потрясающе:

Разделите волосы на пробор посередине и тщательно их расчешите. Возьмите нужное количество стайлингового средства и нанесите его на всю длину волос – от корней до кончиков. Нанесите меньшее количество (1/4 от количества пены для волос) пасты, масла для волос или помады, начиная с передней части линии роста (по направлению от лица к затылочной зоне) волос и заканчивая кончиками. Обратите особое внимание на виски. Если вам нужно больше продукта, добавляйте его понемногу. Расчешите все волосы по диагонали щеткой, сглаживая любые неровности. Продолжайте, пока не уложите все волосы, а затем решите, какой высоты сделать пучок. Завяжите волосы в хвост как можно плотнее. Держите хвостик одной рукой и сверните его в пучок (можно вращать вокруг своей оси до окончания длины). Кончик зафиксируйте невидимкой. Закрепите пучок еще одной резинкой (можно использовать декоративную). При необходимости используйте несколько заколок или шпилек для лучшей фиксации. Если есть желание, можно освободить одну или две пряди у лица, затем завить их в привлекательный локон при помощи плойки.

Вместо заключения

Элегантный пучок готов. Чем больше вы будете практиковаться с созданием прически, тем меньше времени и усилий будет затрачено на работу. А результат наверняка станет потрясающим.

Вы будете выглядеть так, как будто только что сошли с модного подиума.