Ученый Бюттнер: фасоль и грецкие орехи повышают продолжительность жизни

Исследование американского ученого Дэна Бюттнера подтверждает, что черная фасоль и грецкие орехи могут значительно продлить жизнь и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Эти продукты регулярно входят в рацион жителей “голубых зон” – регионов с высокой продолжительностью жизни. Клетчатка, содержащаяся в фасоли и орехах, помогает снизить воспаление, что снижает риск многих заболеваний, включая рак. Белок, присутствующий в этих продуктах, помогает снизить чувство голода и предотвратить переедание, что способствует профилактике ожирения и диабета. Грецкие орехи также богаты линолевой кислотой и Омега-3 жирными кислотами, снижающими риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, исследование 2004 года, на которое ссылается Бюттнер, показало, что люди, употребляющие бобовые, живут дольше. Даже небольшое количество фасоли в день (20 г) снижает риск преждевременной смерти на 7%.

Врач-нутрициолог Никита Котельницкий также отметил ряд продуктов, способствующих здоровью и долголетию. Оливковое масло с его мононенасыщенными жирными кислотами может снизить холестерин и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Рыба, особенно жирные сорта, содержит Омега-3 жирные кислоты, благоприятные для сердечно-сосудистой системы. Фрукты и овощи, особенно яркие и разноцветные, богаты антиоксидантами, витаминами, клетчаткой и полезными жирами, укрепляет иммунную систему и снижает риск различных заболеваний.

В целом, сбалансированное и разнообразное питание, включающее эти и другие полезные продукты, может продлить жизнь и поддержать здоровье на долгие годы.