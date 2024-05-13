 

NYT усомнилась в независимости прокурора Коттье по делу WADA и китайских пловцов

13.05.2024, 11:00, Разное
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Газета The New York Times выразила сомнения в независимости прокурора Эрика Коттье, назначенного для расследования дела Всемирного антидопингового агентства и китайских пловцов. По данным издания, его связи с WADA и Международным олимпийским комитетом, который является главным источником 50 процентов бюджета WADA, вызывают вопросы. Коттье ранее занимал пост генпрокурора швейцарского кантона Во, где расположена штаб-квартира МОК.

Американец Рахул Гупта, член исполкома WADA, заявил, что назначение Коттье прокурором по делу произошло без обсуждения с исполнительным комитетом WADA. Он выразил недовольство тем, что исполком не был достаточно информирован на протяжении всего процесса.

В январе 2021 года в пробах 23 китайских пловцов был обнаружен запрещенный триметазидин. Китайские представители заявили, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены во время соревнований. WADA не приняла мер по наказанию пловцов и разрешила им участвовать в Олимпийских играх в Токио.

WADA объяснила различия в подходе к делам российской фигуристки Камилы Валиевой и китайских пловцов. В организации заявили, что в случае с пловцами не было доказательств допинга, а полученные данные подтверждали версию случайности происшествия.


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