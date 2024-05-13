Заковыристый ТЕСТ для настоящих знатоков фильма “Служебный роман”

В 1971 году Эльдар Рязанов вместе со своим постоянным соавтором Эмилем Брагинским написали пьесу “Сослуживцы”. Она имела большой успех и была поставлена во многих театрах страны. А в 1973 году появился и телеспектакль. Но Рязанову он не понравился, вот и решил режиссер снимать фильм. Ленту полюбит вся страна!

В картине занятый суперзвезды советского экрана – Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Андрей Мягков, Светлана Немоляева, Людмила Иванова, Георгий Бурков… Воплощенных ими героев в “Служебном романе” любит уже несколько поколений зрителей. Давайте вместе вспомним лучшие фразы и моменты из кинокартины!