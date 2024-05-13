Microsoft снова предоставляет обновления для Windows и Office российским пользователям

Microsoft сняла блокировку с обновлений Windows и Office для российских пользователей, пишет газета «Известия», ссылаясь на ассоциацию разработчиков ПО «Руссофт».

Теперь россияне могут получать доступ к обновлениям для Windows и Office. Президент ассоциации Владимир Макаров отметил, что компания стремится сохранить свою позицию на российском рынке, который остается важным для Microsoft. Хотя в официальных заявлениях компания отмечает обратное, в частных беседах последняя обещает полную поддержку своего программного обеспечения.

Ранее стало известно, что Microsoft продлила лицензии на использование своих облачных сервисов для российских корпоративных клиентов, несмотря на изначальные планы блокировки их работы 20 марта 2024 года.