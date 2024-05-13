 

Independent – британский МВД препятствует воссоединению украинских беженцев с детьми

13.05.2024, 2:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Британский МВД сделал условием для пребывания украинцев в стране наличие спонсора-поручителя с британским гражданством. Благотворительные организации заявили газете The Independent, что это может воспрепятствовать воссоединению украинцев с их детьми. Многие пары рассчитывали забрать своих детей лишь после того, как сами устроятся в Британии и смогут самостоятельно выступить спонсором для своего ребёнка.


AP

Александра и Ярослав бежали в апреле 2022 года в Британию. Их дочь Анна осталась на Украине с бабушкой и дедушкой. Планировалось забрать её после того, как пара устроится в Великобритании. Но теперь, из-за изменения миграционного законодательства «сотни украинцев будут разлучены со своими детьми», пишет The Independent.

В прошлом прибывающий в Британию украинец должен был иметь «спонсора», которым мог бы быть и член семьи. Но после изменений «спонсорами» могут быть только граждане Британии или люди с длительным видом на жительства. «Я не знаю, как реагировать – это очень, очень грустно и депрессивно», – говорит Александра.

«Благотворительные организации предупреждают, что изменения создали «непредвиденные последствия» и могут оставить сотни и тысячи украинцев разлучёнными со своими близкими», — констатирует газета. Лейбористская оппозиция в парламенте обвиняет консервативное правительство в двуличии. «Мы на словах говорим, как сильно мы хотим помочь Украине и украинцам, но на практике мы этого не делаем», — прокомментировал поправки МВД член палаты лордов Альф Дабс.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Mediaite – даже CNN признал политическую подоплёку судов над Трампом

13.05 / Fox – экс-президент Албании пожаловался США, что Москва подрывает «европейские устои» на Балканах

12.05 / Fox News – CNN уже готовится обвинять Россию в победе Трампа

12.05 / DM – НАТО решило поиграть мускулами на «пороге России», чтобы доказать своё единство

12.05 / Hill – Кеннеди-младший подрывает шансы Байдена, успешно добиваясь включения своего имени в бюллетени

12.05 / России не нужно наносить удар по США — её секретным оружием может стать Трамп

12.05 / «Террорист и экстремист» победили на «Евровидении-2024»

12.05 / Спикер Джонсон пережил первую попытку отстранения — остаться в должности после выборов в ноябре будет сложнее

12.05 / Экс-помощница Байдена, обвиняющая его в домогательстве, рассказала, за что её преследовали как «российского агента»

11.05 / Палата представителей обещает двухпартийную поддержку импичмента Байдену в защиту Израиля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика