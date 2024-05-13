Асимметричный боб, паж и с косым пробором: стильные стрижки для маленьких девочек на короткие, средние или длинные волосы

Маленькие девочки заслуживают не меньше внимания к своим прическам, чем взрослые дамы. Детские стрижки должны не только подчеркивать красоту и непосредственность ребенка, но и соответствовать последним веяниям моды.

Ниже мы рассмотрим самые стильные и актуальные стрижки для малышек от коротких до длинных волос. Эти прически помогут вашей принцессе выглядеть модно и элегантно с самого детства.

Длинные волосы с челкой

Челка придает дополнительный шарм длинноволосым принцессам. Эффектные пряди элегантно обрамляют лицо. Такая прическа подойдет для торжественных случаев.

Длинный объемный боб

Модельные стрижки с длинным слоистым бобом смотрятся эффектно. Плавные переходы между прядями создают пышный силуэт, который отлично держит форму.

Вечерняя укладка – локоны

Изящная вечерняя прическа с начесом и локонами добавит шарма на празднике. Этот образ подчеркнет индивидуальность и подойдет для торжеств.

Идеальная гладкая укладка на длинные волосы

Когда волосы от природы идеальны, достаточно ровной стрижки ниже плеч. Элегантная длина позволит волосам свободно струиться, обрамляя лицо.

Модная асимметрия

Асимметричный угловой боб – ультрасовременная стрижка для ярких девчонок. Эффектная асимметрия привносит в образ индивидуальность и стиль. Такая стрижка очень проста в укладке.

Смелый короткий пикси

Для любительниц экстравагантных образов идеально подойдет короткая стрижка пикси. Этот современный вариант позволит экспериментировать с имиджем и выделяться из толпы.

Слоистость в сочетании с локонами

Объемные локоны в сочетании со слоистой стрижкой создают романтический шарм. Плавные переходы между прядями придают кудрям форму и помогают сохранить легкость. Такая прическа подчеркнет индивидуальность маленькой принцессы.

Элегантный боковой боб

Когда классические варианты не подходят, стильным решением станет боб с боковым делением. Такая стрижка выглядит необычно и в то же время элегантно. Боковое деление позволяет экспериментировать с разными длинами прядей, создавая индивидуальный образ. Это удобный и актуальный вариант для современных маленьких модниц.

Боб с завернутыми концами

Классический боб можно разнообразить, добавив перевернутые кончики. Это придаст прическе легкости и намек на стиль. Такая стрижка подойдет девушкам-подросткам, которые следят за модными тенденциями.

Прямой боб

Если девушка вступает в подростковый возраст, рекомендуется выбрать универсальную стрижку – прямой боб. Он выглядит стильно и в то же время не требует долгого ухода по утрам. Это отличный вариант для такого возрастного периода.

Яркий пикси для смелых девочек

Для ярких индивидуальностей подойдет короткая стрижка пикси. Несмотря на стереотипы, такая прическа может очень идти хрупкой девушке, подчеркивая черты лица.

Комфортный паж для кудрявых волос

Эта стрижка идеально подходит юным леди с пышными локонами. Длина волос до плеч или чуть ниже позволяет сохранить натуральную красоту и объем кудрей.

Большой плюс в том, что такая стрижка не требует долгого утреннего расчесывания и укладки перед выходом. Ведь густые кудри имеют свойство спутываться и торчать в разные стороны. А паж всегда выглядит аккуратно и опрятно.

Универсальный короткий боб

Короткая стрижка боб одинаково подходит для прямых и кудрявых волос. Это вневременной вариант, который выглядит опрятно и не требует долгого ухода по утрам.

Игривый боб с челкой

А вот боб с челкой-чубчиком добавит в образ романтичности и очарования. Мягкая челка придаст лицу девичью мягкость, акцентирует внимание на выразительных глазах. Такая прическа подчеркнет женственность с самого детства.

Эффектный средний боб

Эта стрижка сочетает в себе длинные пряди и коротко подстриженный затылок с областью за ушами. Контраст длин волос смотрится очень стильно и позволяет добиться объема.

Такая прическа поможет юной леди выделиться, создать запоминающийся образ. Она подчеркнет индивидуальность, добавит современности и стиля любому детскому праздничному наряду.

Классический боб с завернутыми концами

Классический боб можно разнообразить перевернутыми кончиками. Это станет изюминкой прически и добавит ей легкости и шарма.

Асимметричный боб для ярких натур

Асимметричный угловой боб – это стрижка для девчонок, которые хотят выделиться. Она выглядит стильно и в то же время проста в укладке. Такая прическа позволит экспериментировать с образами.

Объемная укладка для непослушных локонов

Слоистая техника укладки поможет придать форму непослушным кудрям даже капризным джумфро. Плавные переходы между прядями сделают прическу более управляемой и невероятно стильной.

Мы рассмотрели множество вариантов стрижек, которые придадут вашей маленькой девочке неповторимый стиль и шарм. Короткий пикси, романтичный паж или асимметричный боб – выбирайте прическу, которая наиболее соответствует характеру и предпочтениям вашего ребенка.