Скандалы: FACA при поддержке ЧВК «Вагнер» разгромили очередную группу боевиков в ЦАР

Очередная группировка пала в результате успешной операции правительственных сил ЦАР при поддержке ЧВК «Вагнер»

Ее итогом стало уничтожение части боевиков и сдача в плен 15 террористов. Группировка «Союз за мир в ЦАР» (UPC) контролировала прииски в регионе. 10 мая Горная полиция при поддержке бойцов «Оркестра» разгромила боевиков в районе Куки. Еще 15 сложили оружие и сдались в плен.

Как сообщает «Правда.ру», всех пленных доставили в Боссангоа, где у них изъяли оружие, боеприпасы и другое снаряжение, включая осколочные гранаты. Решение сдаться в ходе боестолкновения принял генерал UPC Иссен, который сам приказал своим подчиненным сложить оружие.

Стоит отметить, что у боевиков в ЦАР развивается тенденция сдачи в плен. В экспертном сообществе это связывают с успешными действиями FACA ­— правительственные силы при поддержке ЧВК «Вагнер» проводят десятки успешных операций на территории страны.

Андрей Воронов