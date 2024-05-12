DTF: релиз Dragon Age Dreadwolf состоится до конца 2024 года

По сообщениям известного журналиста и инсайдера Джеффа Грабба, BioWare планирует представить свою новую ролевую игру Dragon Age: Dreadwolf в июне. Это произойдет либо на мероприятии Summer Game Fest, либо на отдельном шоу. Выпуск Dragon Age 4 запланирован на конец 2024 года.

Также Грабб утверждает, что Microsoft представит новую игру от id Software и перезагрузку Perfect Dark на Xbox Games Showcase 9 июня, а также расскажет о Gears 6 от студии The Coalition.

Относительно Perfect Dark были некоторые проблемы, но они уже решены, и игра будет показана на Xbox Games Showcase.

С другой стороны, Sony планирует провести презентацию PlayStation Showcase до конца мая. На ней будут представлены новая часть Astro Bot от Team Asobi, мультиплеерный шутер от первого лица Concord и, возможно, новая часть Sly Cooper от Sucker Punch Productions.