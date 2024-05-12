 

Hill – Кеннеди-младший подрывает шансы Байдена, успешно добиваясь включения своего имени в бюллетени

12.05.2024, 17:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

По данным его штаба, независимому кандидату в президенты США Роберту Кеннеди-младшему удалось получить разрешение на участие в выборах в 13 штатах. По мнению демократов и республиканцев, даже регистрация только в ключевых регионах страны, включая Калифорнию, позволит политику переманить на свою сторону избирателей и тем самым навредить Дональду Трампу и Джо Байдену, пишет The Hill.


AP

Предвыборный штаб независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего сообщил, что ему удалось зарегистрироваться в 13 штатах. Менее чем за шесть месяцев до дня выборов он успешно подал прошение о том, чтобы посостязаться за главны пост страны в штатах Мичиган, Огайо, Нью-Гэмпшир, Невада и Северная Каролина, а также собрал достаточную поддержку для более крупных целей, таких как Калифорния, пишет The Hill.

Кеннеди поставил перед собой цель конкурировать по всей стране и предсказал, что он будет добавлять новые штаты каждую неделю. Но демократы и республиканцы полагают, что ему достаточно лишь утвердить свою кандидатуру в нескольких важных регионах, чтобы «испортить» результат соперникам, переманив на свою сторону американцев, которые одновременно разочарованы Дональдом Трампом и Джо Байденом.

В частности, присутствие Кеннеди в избирательных бюллетенях в Калифорнии может «нанести ущерб» потенциальному переизбранию Байдена. Политик может получить поддержку избирателей, которые считают его привлекательной третьей силой в списке кандидатов, подчёркивает The Hill.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Fox News – CNN уже готовится обвинять Россию в победе Трампа

12.05 / DM – НАТО решило поиграть мускулами на «пороге России», чтобы доказать своё единство

12.05 / России не нужно наносить удар по США — её секретным оружием может стать Трамп

12.05 / «Террорист и экстремист» победили на «Евровидении-2024»

12.05 / Спикер Джонсон пережил первую попытку отстранения — остаться в должности после выборов в ноябре будет сложнее

12.05 / Экс-помощница Байдена, обвиняющая его в домогательстве, рассказала, за что её преследовали как «российского агента»

11.05 / Палата представителей обещает двухпартийную поддержку импичмента Байдену в защиту Израиля

11.05 / Не за Израиль — певца из Нидерландов исключили из финала Евровидения

11.05 / Министр развития Германии поехала на Украину, чтобы показать, что бюджет её ведомства нельзя сокращать

11.05 / Забыть общую историю — Украина массово демонтирует русские памятники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика