 

Председатель Всероссийского общества плоской Земли набросился с кулаками на диджея, поставившего в клубе ремикс песни «Крутится, вертится шар голубой»

12.05.2024, 17:33, Разное
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Новый скандал потряс московский ночной клуб «Мутабор»,
прославившийся на всю страну полуголой вечеринкой, организованной Анастасией
Ивлеевой. На этот раз там произошла драка с участием председателя Всероссийского
общества плоской Земли Николая Губарева.

По свидетельству очевидцев, Губарев в ночь с 10 на 11 мая посетил клуб и в компании своих
единомышленников употреблял спиртные напитки, танцевал и курил кальян,
а также пытался завести знакомство с посетительницами заведения. Другие гости
клуба отмечали, что он вёл себя как нормальный, адекватный человек вплоть до
того момента, как место за диджейским пультом занял 27-летний Алексей Рылеев.
Представившись публике, диск-жокей поставил свой первый трек – электронный ремикс
русского романса «Крутится, вертится шар голубой».

Песня произвела фурор на
танцполе, однако Губарев стал громко требовать от диджея «выключить эту ересь».
Мужчина кричал, ругался матом и мешал развлекаться другим танцующим, а после и
вовсе поднялся в рубку диджея и набросился на Рылеева с кулаками, нанеся ему побои средней тяжести, после чего
разбил диджейский пульт и вылил на него 2 литра текилы из бутылки. На выходе из
клуба дебошира задержала полиция.

«Просто не было сил терпеть эту ересь, этот
бред, – объяснил своё поведение протрезвевший Губарев на следующее утро,
встретившись с адвокатом и журналистами в следственном изоляторе. – Ладно ещё
там про муси-пуси, ладно кукла колдуна и Бузова. Но когда я услышал про шар, у
меня от ненависти как будто пелена легла на глаза. Я от этого щенка (диджея – прим.) требовал
нормальную музыку поставить – Юрия Лозу, например. Так что он сам заслужил то,
что с ним случилось».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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