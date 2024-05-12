Председатель Всероссийского общества плоской Земли набросился с кулаками на диджея, поставившего в клубе ремикс песни «Крутится, вертится шар голубой»

Новый скандал потряс московский ночной клуб «Мутабор»,

прославившийся на всю страну полуголой вечеринкой, организованной Анастасией

Ивлеевой. На этот раз там произошла драка с участием председателя Всероссийского

общества плоской Земли Николая Губарева.

По свидетельству очевидцев, Губарев в ночь с 10 на 11 мая посетил клуб и в компании своих

единомышленников употреблял спиртные напитки, танцевал и курил кальян,

а также пытался завести знакомство с посетительницами заведения. Другие гости

клуба отмечали, что он вёл себя как нормальный, адекватный человек вплоть до

того момента, как место за диджейским пультом занял 27-летний Алексей Рылеев.

Представившись публике, диск-жокей поставил свой первый трек – электронный ремикс

русского романса «Крутится, вертится шар голубой».

Песня произвела фурор на

танцполе, однако Губарев стал громко требовать от диджея «выключить эту ересь».

Мужчина кричал, ругался матом и мешал развлекаться другим танцующим, а после и

вовсе поднялся в рубку диджея и набросился на Рылеева с кулаками, нанеся ему побои средней тяжести, после чего

разбил диджейский пульт и вылил на него 2 литра текилы из бутылки. На выходе из

клуба дебошира задержала полиция.

«Просто не было сил терпеть эту ересь, этот

бред, – объяснил своё поведение протрезвевший Губарев на следующее утро,

встретившись с адвокатом и журналистами в следственном изоляторе. – Ладно ещё

там про муси-пуси, ладно кукла колдуна и Бузова. Но когда я услышал про шар, у

меня от ненависти как будто пелена легла на глаза. Я от этого щенка (диджея – прим.) требовал

нормальную музыку поставить – Юрия Лозу, например. Так что он сам заслужил то,

что с ним случилось».

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