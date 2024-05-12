От вязанного крючком кардигана до яркой сумки: весенне-летные тренды, которые нужно попробовать в этом сезоне

Весна и лето приносит нам много трендов, которые важно не пропустить. Среди наиболее интересных тенденций – туфли с каблуками котенка, тренчи и шорты с колготками. Также в моду снова возвращаются капри.

Чтобы выглядеть весной и летом стильно и эффектно, можно выбрать для себя джинсы в винтажнлм стиле. Деним является очень удобным материалом, который сочетается практически со всем. Лучше всего выбирать наряд классического цвета, а также сочетать с модной обувью. Вот некоторые тренды 2024 года, которые следует взять себе на вооружение.

Прямые джинсы

В 2023 году самым главным трендом были широкие и мешковатые джинсы. Однако в этом году мы снова возвращаемся к более классическим моделям штанов.

Отличным вариантом являются джинсы прямого покроя. Они очень удобные, выглядят стильно и подходят совершенно всем. Кроме того, это универсальное решение. Отлично сочетаются прямые джинсы вместе с винтажной футболкой и блейзером.

Можно красиво дополнить создаваемый образ при помощи туфель на каблуках. Также в качестве обуви идеально подойдут классические белые кроссовки. С помощью прямых джинсов можно создать идеальный повседневный вид.

Вещи, связанные крючком

Это одна из самых модных и стильных тенденций этой весны и лета. Особенно большой популярностью пользуются сумки, связанные крючком. Также отличным вариантом станет красивое ажурное мини-платье.

Для весны и лета можно выбрать вязаную тунику и сочетать ее вместе с прямыми брюками и стильным топом. Если хочется чего-то более повседневного, то отличным вариантом станет кардиган.

Туфли с каблуками котенка

Туфли на невысоком каблуке с открытой пяткой являются модным и стильным решением на весну и лето 2024 года. Они выглядят очень мило, но при этом являются практичными.

Если хочется выбрать для себя что-то более необычное, то стоит приобрести пару туфель с сеткой и ремешками.

Белый наряд

Это вечная классика, которая никогда не выходит из моды. Такая одежда идеально вписывается в совершенно любой стиль и делает создаваемый образ просто потрясающим.

Интересно будет смотреться белое летнее хлопковое платье, современная рубашка большого размера на пуговицах, юбка или даже модная сумка. Это шикарный, вневременной и универсальный цвет одежды, который отлично подойдет к любому гардеробу.

Красочные и яркие сумки

Несмотря на то что белый цвет смотрится просто потрясающе, яркие аксессуары привлекают к себе внимание и помогают выделиться. Это отличный вариант для весны и лета.

Красиво будет смотреться ярко-зеленая сумка в сочетании с коричневым костюмом или аксессуар оранжевого цвета вместе с черным платьем. Можно смело экспериментировать и каждый раз получать новое стильное сочетание.