Multiplayer: Sony и Lego делают новую игру по франшизе Horizon

Источники сообщают о возможном сотрудничестве между PlayStation и Lego, основанном на одной из самых популярных игровых серий Sony – Horizon. Эта информация появилась благодаря инсайдеру под ником Kurakasis.

Этот информатор ранее довольно точно предсказывал события и сейчас заявляет, что анонс проекта может быть уже в ближайшее время. Хотя он не разглашает конкретные детали, но известно, что Sony и Lego ранее сотрудничали над официальным набором Lego по ролевому экшену Horizon: Forbidden West.

Другой известный инсайдер Том Хендерсон предполагает, что новая коллаборация также связана с Horizon. Он утверждает, что скорее всего это будет видеоигра, а не просто набор конструктора.

По информации Хендерсона, Sony уже готовит трейлер нового проекта, ожидается, что его покажут до конца мая 2024 года.