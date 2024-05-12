 

Multiplayer: Sony и Lego делают новую игру по франшизе Horizon

12.05.2024, 16:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Источники сообщают о возможном сотрудничестве между PlayStation и Lego, основанном на одной из самых популярных игровых серий Sony – Horizon. Эта информация появилась благодаря инсайдеру под ником Kurakasis.

Этот информатор ранее довольно точно предсказывал события и сейчас заявляет, что анонс проекта может быть уже в ближайшее время. Хотя он не разглашает конкретные детали, но известно, что Sony и Lego ранее сотрудничали над официальным набором Lego по ролевому экшену Horizon: Forbidden West.

Другой известный инсайдер Том Хендерсон предполагает, что новая коллаборация также связана с Horizon. Он утверждает, что скорее всего это будет видеоигра, а не просто набор конструктора.

По информации Хендерсона, Sony уже готовит трейлер нового проекта, ожидается, что его покажут до конца мая 2024 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / ЦИК России выявил многочисленные нарушения при голосовании на «Евровидении»

12.05 / Скандинавский «Помпадур», шегги-боб и каре на вьющиеся волосы: короткие стрижки для женщин 50+

12.05 / DTF: релиз Dragon Age Dreadwolf состоится до конца 2024 года

12.05 / Терапевт Чиркова: Симптомы болезни печени можно заметить при посещении туалета

12.05 / Мишура для волос снова в тренде: как ее закреплять, чтобы она держалась в прическе (разные способы)

12.05 / Мнение «аналитика»: О культе отмены русской науки… Почему Менделеев так и не получил «Нобелевку»?

12.05 / Председатель Всероссийского общества плоской Земли набросился с кулаками на диджея, поставившего в клубе ремикс песни «Крутится, вертится шар голубой»

12.05 / От вязанного крючком кардигана до яркой сумки: весенне-летные тренды, которые нужно попробовать в этом сезоне

12.05 / Чтобы было тепло и стильно: как носить шарф после 60 и не выглядеть при этом старомодно

12.05 / Трендовые многослойные стрижки: несколько вариантов, за которыми легче всего ухаживать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика