 

Business Korea: Samsung прекратила разработку автомобильного автопилота

12.05.2024, 15:40, Разное
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Недавно Apple отменила разработку полностью автоматизированного автопилота для электромобилей, после многолетних работ. Подобные планы также были прекращены корпорацией Samsung Electronics, которая предпочла сохранять более скрытый подход к этой технологии. Информация об этом поступила от издания Business Korea.

Согласно данным СМИ, Samsung Advanced Institute of Technology, ранее занимавшийся разработкой систем автономного вождения, исключил этот проект из своего портфеля. Ресурсы, как материальные, так и кадровые, теперь будут перераспределены на разработку робототехники. За последний год Samsung сумела преодолеть всего 200 километров общественных дорог с использованием прототипа транспортного средства с автопилотом.

Однако дальнейшее развитие этой технологии было признано нецелесообразным. Это объясняется техническими сложностями и необходимостью больших усилий. Кроме того, финансовая отдача от инвестиций в эту область остается неопределенной, особенно учитывая длительные периоды окупаемости.

В конечном итоге, сфера автопилотов сильно конкурентоспособна, и традиционные автопроизводители имеют больший интерес в достижении успеха в этой области. Таким образом, решение Samsung отказаться от своих амбиций в этом направлении является логичным шагом.


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