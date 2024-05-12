 

Европейские историки: первую Конституцию приняли в Арабском халифате

12.05.2024, 15:33, Разное
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Специалисты международного форума историков, прошедшего в Берлине, пришли к выводу об устаревших представлениях о развитии мирового конституционализма. Ранее господствовало мнение, что первые Конституции были приняты в США и Польше — этот подход признан европоцентристским.

Как отметил представитель исторической школы «Анналов», профессор Сорбонны Абдул Касим, определению Конституции как регулятору общественных отношений, стоящим над государственной властью и ограничивающей её произвол в интересах высших ценностей, в гораздо большей степени удовлетворяет Коран, признанный единственным законом в Арабском халифате.

Новые достижения исторической науки уже вызвали реакцию в научном юридическом сообществе.

«Первой Конституцией был Коран, юридическая сила которого распространяется на всё человечество, и который продолжает своё действие. Ни один нормативно-правовой акт не может противоречить основному закону, следовательно, все ныне действующие конституции являются незаконными», — признал профессор юриспруденции Гази Асад.

Ведущие вузы Европейского союза объявили об акции сожжения конституций европейских государств, которая пройдёт в годовщину образования Праведного халифата. Как уверяет руководство вузов, это поспособствует преодолению евроцентричности и утверждению законности. Следующей акцией запланирован поиск потомков пророка Мухаммеда для восстановления конституционной власти халифа в Европе.  

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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