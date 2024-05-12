Thunderobot выпустила монитор на 31,5 дюйма с матрицей QD-OLED и частотой 480 Гц

Компания Thunderobot представила монитор Silver Wing, оснащенный передовой матрицей QD-OLED и потрясающей частотой обновления вплоть до 480 Гц. Об этом информирует Rozetked.

Новинка обладает 31,5-дюймовым экраном QD-OLED, предлагающим два режима работы: 4K с частотой обновления 240 Гц или Full HD с частотой 480 Гц. Не остается незамеченным исключительно высокий уровень яркости – до 1300 нит, а также невероятное соотношение контрастности 1500000:1. Остальные характеристики включают в себя покрытие цветового пространства DCI-P3 на 98,5% и время отклика всего 0,03 мс.

В мониторе предусмотрены все необходимые порты, включая DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и USB Type-C с поддержкой питания до 90 Вт. Цена на новый монитор Thunderobot Sliver Wing QD-OLED в Китае составляет 9999 юаней (приблизительно 126,2 тыс. рублей). Кроме того, будет доступна более простая модель с матрицей Fast-IPS, разрешением 2K и частотой обновления 240 Гц, стоимость которой составит 1699 юаней (примерно 21,4 тыс. рублей).

Авторы Rozetked считают, что новинки скоро появятся на российском рынке, учитывая официальное присутствие Thunderobot в стране. Однако стоимость и точная дата презентации пока не раскрываются.