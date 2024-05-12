Боярыня Бузова открыла в Барвихе консерваторию своего имени

Российская империя Божией и Императорской милостью продолжает массово окультуривать своих непросвещённых подданных, батогом принуждая их изучать лучшие образцы вокального искусства.

В подстольной Барвихе боярыня Ольга Игоревна Бузова на средства, честно заработанные на концертах за последние десятилетия, открыла новую консерваторию. По просьбе возглавительницы культурного приказа, княгини Ольги Страстолюбцевой, новый храм мелодии и гармонии будет носить имя основательницы и меценатки.

«Ближе к концу своей певческой карьеры я осознала, что важно не только голосисто петь, но и передать свои знания и умения отрокам и отрочницам – именно за ними будущее нашей имперской эстрады. Пущай наша консерватория в Барвихе станет настоящим трамплином для певунов и средством стабильного заработка для наставников», – держала торжественное слово на открытии боярыня.

Светлейшая особа анонсировала высокую степень личной вовлечённости в отбор студентов – она будет персонально прослушивать каждого музицирующего и уже на протяжении всего курса обучения давать ему ценные указания.

В финале церемонии боярыня исполнила несколько своих хитов и сообщила, что устроилась певчей в хоре женского монастыря.

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