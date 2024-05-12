 

91mobiles: складной Motorola Razr 50 будут продавать за 89 тысяч рублей

12.05.2024, 11:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Motorola готовится к выходу двух новых складных смартфонов – Razr 50 и Razr 50 Ultra. Портал 91mobiles раскрыл информацию о цене и некоторых характеристиках базовой версии.

Согласно источнику, Motorola Razr 50 будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Вероятно, как и предыдущая модель Razr 40 новинка будет доступна в единственной конфигурации. В Европе она будет стоить около €899 (примерно 88,9 тыс. рублей).

Кроме того отмечается, что смартфон будет представлен в двух цветах: песочном и сером. Другие характеристики пока неизвестны.

Помимо базовой версии Motorola также выпустит флагманский Razr 50 Ultra, который сохранит дизайн предшественника, но получит увеличенный дисплей. По слухам, эту модель предложат с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной в четырех цветовых вариантах: синем, персиковом, оранжевом и зеленом. Цена Motorola Razr 50 Ultra составит около €1200 (примерно 118,7 тыс. рублей).

Дата презентации складных смартфонов Motorola Razr 50 и Razr 50 Ultra пока не уточняется.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Столкновение с гигантом изменило Землю

12.05 / WCCFTech: Apple Vision Pro 2 выйдет в 2026 году и будет стоить как iPhone

12.05 / На рукоятки КПП в новых автомобилях LADA нанесут обозначения шрифтом Брайля

12.05 / Японские ученые разработали новый способ стимулирования роста зубов без протезирования

12.05 / Мнение «аналитика»: О начале битвы на выживание… Будущее всей России под вопросом?

12.05 / Мнение: Эден поймали с поличным

12.05 / Мнение «аналитика»: О судьбе банщика… Раскрыт главный секрет Путина?

12.05 / Пробуем виртуальный макияж, но не копируем стиль знаменитостей: как узнать, подойдет ли челка нашему образу

12.05 / Кожаная куртка плюс ботинки на платформе: как носить укороченные джинсы и с чем их сочетать

12.05 / Как укоротить волосы, не обрезая их: простые способы быстро изменить свой имидж

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика