91mobiles: складной Motorola Razr 50 будут продавать за 89 тысяч рублей

Motorola готовится к выходу двух новых складных смартфонов – Razr 50 и Razr 50 Ultra. Портал 91mobiles раскрыл информацию о цене и некоторых характеристиках базовой версии.

Согласно источнику, Motorola Razr 50 будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Вероятно, как и предыдущая модель Razr 40 новинка будет доступна в единственной конфигурации. В Европе она будет стоить около €899 (примерно 88,9 тыс. рублей).

Кроме того отмечается, что смартфон будет представлен в двух цветах: песочном и сером. Другие характеристики пока неизвестны.

Помимо базовой версии Motorola также выпустит флагманский Razr 50 Ultra, который сохранит дизайн предшественника, но получит увеличенный дисплей. По слухам, эту модель предложат с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной в четырех цветовых вариантах: синем, персиковом, оранжевом и зеленом. Цена Motorola Razr 50 Ultra составит около €1200 (примерно 118,7 тыс. рублей).

Дата презентации складных смартфонов Motorola Razr 50 и Razr 50 Ultra пока не уточняется.