 

Столкновение с гигантом изменило Землю

12.05.2024, 10:02, Разное
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Примерно 4,5 миллиарда лет назад Земля столкнулась с космическим телом размером с Марс, что привело к движению скалистой коры планеты, отмечает новое научное исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters.

Предыдущие исследования предполагали, что удар, известный как “Тейя”, мог спровоцировать образование Луны из выброшенных обломков, содержащих элементы, способствующие жизни на Земле. Однако его влияние на формирование тектонических плит, огромных кусков земной коры, до недавнего времени оставалось малоизученным.

В 2023 году ученым удалось обнаружить доказательства того, что остатки “Тейи” внутри Земли аналогичны тем, что находятся в слоях Луны. Новое исследование от ученых из Калифорнийского технологического института предполагает, что это столкновение определило начальные условия для формирования Земли, а обломки “Тейи” могут находиться внутри планеты и по сей день.

Первые упоминания о странных образованиях под земной корой были сделаны в 1980-х годах. Они были обнаружены под Африкой и Тихим океаном. Новое исследование предполагает, что удар “Тейи” существенно повлиял на геологическую эволюцию Земли, вызвав турбулентность в мантии планеты и формирование тектонических плит.


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