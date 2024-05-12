Японские ученые разработали новый способ стимулирования роста зубов без протезирования

Сегодня потеря зубов не такая уж критическая проблема благодаря современным технологиям протезирования. Однако не всегда они подходят каждому. Ученые из Университета Киото в Японии совершили значительный прорыв, создав уникальный препарат, способный стимулировать рост третьего набора зубов у людей.

У человека и других млекопитающих обычно два набора зубов – молочные, которые потом меняются на постоянные. Но часто они разрушаются из-за кариеса, пародонтита или травм, что приводит к их потере. Ученые обнаружили наличие у людей третьего эмбрионального набора зубов, находящегося в спящем состоянии.

Исследование показало, что подавление белка USAG-1 способствует росту новых зубов. Применение специального антитела к этому белку позволяет вырастить новые зубы и активировать рост третьего набора. Проведенные эксперименты на животных показали обнадеживающие результаты.

В этом году планируют начать первые испытания по росту третьего набора зубов у людей. Их успешное завершение позволит представить такой препарат на фармацевтическом рынке Японии уже в 2030 году. Это даст возможность восстановить зубы без протезирования или имплантации.

Таким образом, открытие японских ученых открывает новые перспективы для восстановления зубов без хирургического вмешательства и может стать значимым прорывом в стоматологии в ближайшем будущем.