 

Японские ученые разработали новый способ стимулирования роста зубов без протезирования

12.05.2024, 7:50, Разное
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Сегодня потеря зубов не такая уж критическая проблема благодаря современным технологиям протезирования. Однако не всегда они подходят каждому. Ученые из Университета Киото в Японии совершили значительный прорыв, создав уникальный препарат, способный стимулировать рост третьего набора зубов у людей.

У человека и других млекопитающих обычно два набора зубов – молочные, которые потом меняются на постоянные. Но часто они разрушаются из-за кариеса, пародонтита или травм, что приводит к их потере. Ученые обнаружили наличие у людей третьего эмбрионального набора зубов, находящегося в спящем состоянии.

Исследование показало, что подавление белка USAG-1 способствует росту новых зубов. Применение специального антитела к этому белку позволяет вырастить новые зубы и активировать рост третьего набора. Проведенные эксперименты на животных показали обнадеживающие результаты.

В этом году планируют начать первые испытания по росту третьего набора зубов у людей. Их успешное завершение позволит представить такой препарат на фармацевтическом рынке Японии уже в 2030 году. Это даст возможность восстановить зубы без протезирования или имплантации.

Таким образом, открытие японских ученых открывает новые перспективы для восстановления зубов без хирургического вмешательства и может стать значимым прорывом в стоматологии в ближайшем будущем.


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