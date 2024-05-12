России не нужно наносить удар по США — её секретным оружием может стать Трамп

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По версии Express, Дональд Трамп может стать секретным оружием Кремля при подрыве НАТО. Как считает издание, РФ стремится поставить «своего человека» в Белом доме, чтобы ослабить НАТО, уязвимость которого уже вызывает вопросы на фоне украинского конфликта. Если Трамп победит на выборах в ноябре, РФ не понадобится наносить удар по США — их президент будет старательно работать на её благо.



АР

Дональд Трамп может стать секретным оружием Владимира Путина в его следующем шаге по подрыву НАТО, считает Express. По данным издания, РФ стремится поставить «своего человека в Белом доме» в рамках стратегии по ослаблению НАТО на фоне опасений по поводу возможной третьей мировой войны.

Кремль разрабатывает различные методы нанесения ударов по Европе, от поддержки со стороны пророссийских банд мотоциклистов до внедрения технологий глушения GPS. Поскольку конфликт на Украине впервые со времён Второй мировой войны возродил крупномасштабные военные действия на европейском континенте, возникают вопросы об уязвимости НАТО.

Кейр Джайлс, автор и исследователь, специализирующийся на России, проанализировал потенциальные стратегии Москвы в отношении НАТО, отметив, что переизбрание Дональда Трампа принесёт значительную пользу усилиям РФ на Украине. Джайлс подверг критике Трампа и его постоянную поддержку России. Европейские лидеры также осудили Трампа за его «антиукраинские настроения» и «пророссийскую позицию», которая включает задержку законопроекта о предоставлении военной помощи Украине. Также высказывались предположения, что Трамп может работать в интересах России, однако бывший президент опроверг эти утверждения.

В своём анализе Джайлс отмечает: «России не нужно наносить удар по США. Они уже нанесли его. Если они добьются переизбрания своего человека в ноябре, им не нужно будет наносить удар по США, потому что он будет очень усердно работать на их благо изнутри Белого дома». Он также подчеркнул, что открытая конфронтация с США — последнее, чего хочет Россия. Однако она добилась бы именно этого в случае прямого и открытого удара по США.