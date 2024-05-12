Мнение «аналитика»: О начале битвы на выживание… Будущее всей России под вопросом?

Многие полагают, что нынешние события под Харьковом — совсем не то, чем кажутся горячим говорящим головам военкоров. Что это лишь операция прикрытия и отвлечения внимания. А самое важное началось на других направлениях и в других местах.

И вот именно оно определит судьбу России на много лет вперёд. И даже то, быть ли самой России через много-много лет.

По сути, началась битва на выживание…

И вот кто кого выживет из тёплого кабинета, лишив неофициального звания «наследника», «преемника» или «сменщика» — большой вопрос. Тем более, что судьбоносный.

Новые назначения молодых членов обновлённого кабинета министров РФ при сохранении поста за «старым» премьером Михаилом Мишустиным подтверждает, что гонка потенциальных кандидатов на будущую и неизбежную смену Национального Лидера™ входит в терминальную стадию. Шорт-лист, и прежде невеликий, сократился до двух персон, поднявшихся чуть выше по карьерной лестнице.

В одном углу ринга — новый первый вице-премьер, куратор ОПК, 55-летний Денис Мантуров. Человек в полном смысле служивый. В противоположном — новый вице-премьер, куратор АПК, 46-летний Дмитрий Патрушев, которому ещё совсем недавно сулили уход в тень из-за якобы «проколов» в продовольственной безопасности. Но — нет, вырулил.

На стороне первого вице– — более высокий аппаратный статус «дублёра» премьер-министра и многократно подтверждённое личное доверие президента. Вместе с тем, его усиление стало не полным: контроль над экономикой передан «топливному» вице-премьеру Александру Новаку. Что демонстрирует простой факт: в приоритете — «#экономика трубы».

На стороне более молодого вице– — мощное лобби со стороны отца, влиятельнейшего секретаря Совбеза Николая Патрушева и, вероятно, знание многих реальных и неафишируемых деталей взаимных отношений и договорняков внутри самых главных элитных групп. Недаром некоторые зовут его «кронпринцем». Ну и хорошее, тёплое отношение первого лица тоже есть.

Отчасти ситуация напоминает предперестроечные годы, когда кандидатами в генсеки считались оборонный секретарь ЦК КПСС Григорий Романов (чуть постарше) и сельскохозяйственный Михаил Горбачев (помоложе). Тогда синклит кремлёвских старцев после долгих раздумий и многих интриг выбрал более молодого как более подконтрольного — и жестоко ошибся. Итог известен.

Что будет на этот раз?

«Кронпринц» или «служака»?

И что же в итоге произойдёт дальше, когда рано или поздно случится неизбежное?

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