Пробуем виртуальный макияж, но не копируем стиль знаменитостей: как узнать, подойдет ли челка нашему образу

Многие девушки задумываются о том, чтобы сделать челку, но не уверены, подойдет ли им этот образ. Ведь принять окончательное решение непросто – вдруг стрижка не понравится, а волосы отращивать придется долго. К счастью, есть несколько способов как узнать, идет ли вам челка. Расскажем о них.

Попробуйте временные клипсы с челкой

Такие заколки легко закрепляют на волосах искусственную челку. Она может быть разной длины и формы – прямая, угловая, асимметричная.

Главное преимущество клипс в том, что вы ничем не рискуете. Если завтра захотите вернуть свой прежний образ – просто снимите челку. А пока можно поэкспериментировать с разными вариантами и посмотреть, какой вам больше нравится.

Обязательно выбирайте клипсы в тон своим волосам. И старайтесь естественно интегрировать искусственную челку в прическу с помощью расчески. Тогда получится гармоничный образ, который позволит судить о том, идет ли вам челка в принципе.

Сделайте временную челку из собственных длинных волос

Если ваши волосы достаточно длинные, можно имитировать челку не прибегая к искусственным накладкам. Для этого аккуратно выделите пряди на лбу и зафиксируйте их заколками.

Постарайтесь создать нужную вам длину и форму челки. Например, для асимметричного варианта пряди с одной стороны закрепите выше. А для объема воспользуйтесь пеной или сухим шампунем перед тем, как зажать волосы заколками.

Временная челка позволит вам увидеть результат, не прибегая к стрижке. И если она вам не понравится, достаточно будет разобрать прическу и убрать заколки. А пока можете походить с новым образом и оценить реакцию окружающих.

Воспользуйтесь онлайн приложениями для виртуального подбора макияжа и причесок

Просто загружаете свое фото и примеряете разные варианты макияжа, прически, в том числе и челки. Большинство таких онлайн сервисов и приложений имеют широкий выбор вариантов. Можно выбрать подходящую форму челки – прямую, угловую, косую, посмотреть, какая длина лучше смотрится, а также подобрать подходящий цвет из палитры оттенков.

Это позволяет быстро перебрать множество стилей и форм челки прямо на своем лице. Это гораздо проще и быстрее, чем примерять множество париков. Так что не упустите возможность “примерить” челку перед тем, как идти стричься.

Учитывайте форму своего лица

Если у вас овальное, треугольное или ромбовидное лицо – смело экспериментируйте с челками. Они только подчеркнут плавные линии. На квадратных лицах лучше выбирать мягкие варианты, которые скрадывают скулы. А вот круглым лицам челка обычно противопоказана, так как делает их еще более полными.

Старайтесь не копировать стиль знаменитостей

Многие девушки хотят сделать такую же стрижку, как у их кумира – певицы или актрисы. Кажется, что прическа, которая так идет любимой звезде, будет отлично смотреться и на вас. Однако это далеко не всегда так.

Дело в том, что знаменитостям подбирают имидж профессиональные стилисты, учитывая особенности цвета и типа волос, формы лица и прочего. Поэтому прическа им идеально подходит.

Но ваши индивидуальные черты сильно отличаются от звездных. Поэтому скопированная стрижка может выглядеть неестественно и невыгодно. Вместо того чтобы слепо копировать чужой образ, найдите свой собственный стиль, подчеркивающий ваши достоинства.

Не забывайте, что челка требует ухода

Ее нужно подстригать каждые 2-3 недели, иначе она быстро теряет форму и объем. Кроме того, челку необходимо ежедневно укладывать специальными средствами, если вы хотите сохранять аккуратный презентабельный вид.

Так что честно оцените, найдется ли у вас достаточно времени и желания, чтобы ухаживать за новой прической. Иначе она быстро превратится в неухоженное «нечто», что только испортит имидж.

Если у вас есть сомнения, лучше отказаться от этой идеи

Если где-то в глубине души вы сомневаетесь, идет ли вам челка, не спешите с радикальными изменениями имиджа. Ведь если стрижка вам не понравится, исправить ситуацию будет сложно. Придется либо мириться с неудачной прической, либо отращивать волосы заново.

Вместо этого используйте более безопасные способы «примерить» челку – клипсы, виртуальные примерки, укладку из своих волос. А когда будете абсолютно уверены в том, что вам идет такой образ, тогда записывайтесь в салон к парикмахеру.