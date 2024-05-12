 

Экс-помощница Байдена, обвиняющая его в домогательстве, рассказала, за что её преследовали как «российского агента»

12.05.2024, 3:03, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

После того как несколько лет назад бывшая помощница Байдена Тара Рид обвинила своего босса в сексуальных домогательствах, она перебралась в Россию, спасаясь от судебного преследования на родине и обвинения в шпионаже в пользу Москвы. В интервью Такеру Карлсону экс-сотрудница сената рассказала, что ей пришлось пережить в то время, и как Вашингтон, вместо того чтобы опровергать доказательства, моментально повесил на неё клеймо «российского агента».

ТАРА РИД, экс-сотрудница сената США, бывшая помощница Байдена: Это произошло после — когда я находилась здесь, в Москве, в России. Я приехала сюда, чтобы прорекламировать свою книгу и проконтролировать работу над её переводом. Я дала интервью на «Первом канале». А Первый канал…

Это российский телеканал.

ТАРА РИД: Да. И он, судя по всему, попал под санкции. Я приехала сюда в отпуск, так что вещей взяла с собой буквально дней на пять-семь. У меня с собой было не так уж много всего. А потом, где-то с середины отпуска мне начали поступать сообщения от бывших сотрудников разведки, пытавшихся со мной связаться, — от разоблачителей в духе: «Слушай, если ты вернёшься, тебе грозит обвинение». Я обсудила этот вопрос со своими адвокатами…

Обвинение в чём?

ТАРА РИД: В соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов (FARA). Его же использовали, чтобы начать судебное преследование Марии Бутиной. 

И Пола Манафорта.

ТАРА РИД: И его, и Марии Бутиной. Быть может, вы знаете, есть очень хорошая статья под названием «Шпионка, которой не было» — в ней объясняется, почему Бутина не была шпионкой, ведь это правда. Сейчас Бутина работает в Госдуме, но её это определённо затронуло. В результате чего был создан прецедент — из-за дела Пола Манафорта и дела Бутиной.

Давайте поясним: вы же американка…

ТАРА РИД: Да.

…которая обвинила действующего президента в сексуальных домогательствах, имевших место, когда вы на него работали в годы вашей молодости. И у вас есть доказательства в подтверждение того, что это правда.

ТАРА РИД: Верно.

Доказательства, относящиеся к тому периоду, что, на мой взгляд, является ключевым моментом. И внезапно вы становитесь преступницей, поскольку оказались в чужом городе и дали интервью на телевидении. Я ничего не упустил?

ТАРА РИД: Если помните, в 2019 году в числе клеветнических заявлений в мой адрес было то, что я была российским агентом, хотя никаких связей с Россией у меня не было. Прямо сразу такое заявление The New York Times сделал представитель предвыборного штаба Байдена. По их словам, они первым делом выступили именно с таким ответом — не с опровержением, не с чем-либо ещё. Они сказали: «Да она российский агент!». Это началось в 2019 году, и потом было подхвачено уже везде.

Дата выхода в эфир 09 мая 2024 года.


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