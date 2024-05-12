Кожаная куртка плюс ботинки на платформе: как носить укороченные джинсы и с чем их сочетать

Укороченные джинсы – лучшая одежда летнего сезона, которая создает атмосферу беззаботности и непринужденной уверенности. Как носить и с чем сочетать их весной и летом 2024 года, чтобы соединить в одном образе шик и легкую небрежность.

Дерзкий образ с футболкой

Дополнить свои любимые шорты с завышенной талией можно винтажной футболкой. Если выбрать модель оверсайз или рваную футболку, образ получится непринужденным и подчеркнуто небрежным, как будто вы не слишком старались одеться, но получилось просто потрясающе. К такому наряду подойдут классические Converse или лоферы.

Двойной деним

Наденьте с джинсовыми шортами и простой белой рубашкой оверсайз джинсовый жилет. Хорошо, если на нем будут нашивки или бахрома. Завершите образ кроссовками или массивными ботинками. Получится крутой и непринужденный ансамбль.

Кожаная куртка и ботинки на платформе

Короткие джинсы можно дополнить классической кожаной курткой, что мгновенно улучшит внешний вид и добавит нотки дерзкого гламура. Ботинки на платформе помогут удлинить ноги, что сделает эту комбинацию идеальной для вечернего выхода в свет или концерта.

Базовый кроп-топ и кроссовки – непринужденный шик

Базовый кроп-топ нейтрального цвета – черного или белого – идеально подходит к джинсовым шортам. Этот наряд идеален для позднего завтрака с друзьями. Наденьте удобные кроссовки для максимального удобства.

Кроп-топ плюс лоферы

Свой летний образ можно дополнить парой лоферов. Сочетание шорт и кроп-топа с такой обувью весьма неожиданно, но зато идеально подходит, если нужно выглядеть собранно без особых усилий.

Заправленная рубашка плюс короткие джинсы

Для создания более изысканного образа попробуйте заправить рубашку на пуговицах в джинсовые шорты с высокой посадкой. Это позволит улучшить силуэт и добавить шика в повседневный наряд.

Рубашка-поло с джинсовыми шортами

Классическая рубашка-поло в паре с джинсовыми шортами — смотрится на удивление круто. Это хороший способ добавить в летний образ изюминку в стиле преппи.