Рупор кремлевской пропаганды: КНДР испытала новую тяжелую РСЗО

КНДР испытала новую тяжелую РСЗО

"В обновленную РСЗО с высокой маневренностью и способностью к массированному удару внедрена комплексная система автоматического управления огнем, а она будет заменять нынешние вооружения КНА в период с 2024 по 2026 год.

8 запущенных снарядов точно поразили точечную цель. Через это наглядно продемонстрированы преимущество и разрушительную мощь обновленной 240-мм РСЗО и ее управляемых снарядов.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын обсудил пути для дальнейшего форсирования оборонно-экономической работы, нацеленной на увеличение производства технически обновленной РСЗО и ее управляемых снарядов на высшем уровне,, а также были определил важные задачи и ориентиры..

Вскоре в повышении боеспособности артиллерии нашей армии произойдут важные перемены."

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