Fox News – палата представителей обещает двухпартийную поддержку импичмента Байдену в защиту Израиля

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Джо Байден продолжает «потворствовать» крайне левому крылу своей партии, выступающему за ХАМАС, и отворачиваться от Израиля. Палата представителей, которая, в свою очередь, единодушно поддерживает Израиль, намерена выдвинуть импичмент президенту — эту меру поддерживают как республиканцы, так и демократы. Об этом в интервью Fox News рассказал лидер большинства в палате представителей Стивен Скэлис.

Я просто не могу поверить, что это правда. Мы прекращаем поставки оружия, которые вы, ребята, на законодательном уровне одобрили Израилю несколько месяцев назад. И это не новые поставки — это старые. Что вы можете сделать, чтобы прекратить это? Хотите ли вы вообще прекратить это?

СТИВЕН СКЭЛИС, лидер большинства в палате представителей: Да, я хочу отменить это решение и в конечном итоге доставить Израилю оружие, за которое, как вы отметили, мы заплатили больше года назад. Это не что-то новое.

Джо Байден продолжает обслуживать антиамериканское крыло своей партии, выступающее за ХАМАС. Подумайте вот о чём: мы видим, как в университетских кампусах срывают американские флаги, уродуют статую Джорджа Вашингтона — и это те люди, которым Джо Байден сейчас пытается угодить, удерживая финансирование и отворачиваясь от Израиля.

И республиканцы, и демократы поддерживают Израиль и не хотят, чтобы Джо Байден так поступал. Так что я думаю, что палата представителей примет меры, чтобы противостоять этому.

Республиканцы готовят проект импичмента президенту Байдену. Этот вопрос поднял конгрессмен Кори Миллс. Он говорит следующее: «У палаты представителей нет другого выбора, кроме как объявить импичмент президенту Джо «услуга-за-услугу» Байдену. Будучи вице-президентом, Байден был пойман на угрозе прекратить финансирование и помощь Украине, если они не уволят генерального прокурора, расследующего дело компании Burisma». По сути он говорит, что такое уже произошло с Украиной, а сегодня он делает то же самое с Израилем, приостанавливая поставку оружия.

СТИВЕН СКЭЛИС: Верно. При этом Джо Байден сам критиковал предыдущие администрации. Но то, что сейчас делает он, гораздо хуже.

Вы можете объявить ему импичмент за это?

СТИВЕН СКЭЛИС: Чего мы постараемся добиться, так это того, чтобы в конечном итоге поставить Израилю необходимое оружие. Мы хотим помочь Израилю в его борьбе с ХАМАС. Не знаю, забыл ли об этом Джо Байден, но террористическая организация, поддерживаемая Ираном, известная как ХАМАС, напала на Израиль, убивала, зверски убивала израильтян и до сих пор удерживает более 130 заложников, включая американских граждан.

Каким же образом Джо Байден выступает против ХАМАС? Кажется, он каждый день только и хочет, что отругать Израиль и отвернуться от нашего сильнейшего союзника на Ближнем Востоке. Но вы увидите сильную двухпартийную поддержку Израиля в конгрессе. Мы раз за разом демонстрировали это.

Раньше мы были единодушны. К сожалению, в демократической партии появилось прохамасовское крыло, которое взяло верх. И вы видите, как Джо Байден потворствует этому крайне левому элементу и отворачивается от Израиля.

Кроме того, они санкционируют многие проявления антисемитизма, которые мы наблюдаем в студенческих городках. Они смотрят на антисемитизм сквозь пальцы — а это опасно как для нашей страны, так и для любой другой.

Дата выхода в эфир 11 мая 2024 года.