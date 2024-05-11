 

Welt – не за Израиль — певца из Нидерландов исключили из финала Евровидения

11.05.2024, 22:34, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Участник из Нидерландов Йост Кляйн не выступит в финале Евровидения — он был дисквалифицирован из-за полицейского расследования, пишет Welt. Его исключение связано с тем, что он распускал руки в отношении одной из сотрудниц и не имеет ничего общего с поведением и высказываниями Кляйна об израильской исполнительнице Эден Голан, подчёркивает немецкий телеканал.

Нидерландцу Йосту Кляйну запретили участвовать в финале Евровидения сегодня вечером. Он официально исключён из конкурса, пишет Европейский вещательный союз. Причина тому — полицейские расследования в связи с инцидентом, произошедшим после выступления Кляйна в полуфинале вечером в четверг. По сообщениям СМИ, он распустил руки по отношению к одной из сотрудниц.

Однако исключение никак не связано с его высказываниями в отношении израильской исполнительницы Эден Голан. На совместной пресс-конференции 26-летний певец привлёк к себе внимание неприятным поведением. Он неоднократно без спроса включался в разговор и делал замечания в отношении израильской участницы. Кроме того, он демонстративно натягивал на голову флаг Нидерландов, когда высказывалась певица.

Дата выхода в эфир 11 мая 2024 года.


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