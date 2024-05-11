Мнение: Грызня леваков в США, или зачем Израиль вредит Америке

«Их нравы». Студсовет Дартмундcкого колледжа почти единогласно вынес вотум недоверия ректору, который приказал разогнать антиизраильские протесты на территории кампуса. Тогда президент студсовета потребовала переголосовать тайно. Тайное голосование показало другие результаты: на этот раз участники совета ректора поддержали (ссылка).

Для справки. Дартмундский колледж — это знаменитый университет в пафосном штате Нью-Гэмпшир, входящий в элитную Лигу плюща. Список знаменитых выпускников колледжа огромен. Президентов США в нём нет, зато есть, например, два министра финансов и один вице-президент — Нельсон Рокфеллер.

Тут сложно не вспомнить крылатые слова Сталина, оброненные им на заседании тройки Политбюро в 1923: «Совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это – кто и как будет считать голоса».

Вместе с тем, полагаю, на этот раз голоса считали честно. Американские университеты сейчас разделились на произраильскую и пропалестинскую партии, и обстановка так накалена, что участники студенческого совета боялись признаться публично, что они за евреев.

Исторически так сложилось, что левую повестку в США, то есть борьбу против белых богатых семейных мужчин нормальной ориентации и христианского вероисповедания, возглавляла еврейская диаспора. Конкретно университетами евреи управляли через гранты и фонды, причём делали это так долго, что практически вся профессура в США сейчас безусловно левая, пробайденовская и антитрампистская… или, точнее, изо всех сил старается притворяться таковой, чтобы не быть отменённой. Если для вас это новость, рекомендую посмотреть, например, интервью с учёным Артёмом Огановым (ссылка), с отметки 12:10.

Один из главных элементов левой повестки — завоз в страны Запада мигрантов небелой внешности и с нехристианской культурой, поэтому, например, палестинцы были до последнего времени для американских левых такими же своими, как и негры. Тот факт, что суровые бородачи скептически относились к феминизму и агрессивно выступали против радугобесов, старательно заметался под ковёр: «абы не белые».

Поэтому, когда Израиль начал операцию в секторе Газа, и американские студенты увидели страшные кадры бомбардировок, кампусы немедленно забурлили: «наших бьют». Естественную эмоциональную реакцию на видеозаписи расправ с мирным населением подогревали два обстоятельства. Во-первых, среди студентов-леваков много мусульман, для которых вопрос «за кого болеть» даже не стоит, а во-вторых, в сформированных левой повесткой мозгах жёстко прошито: «палестинцы — хорошие». Ректоры университетов оказались меж двух огней: личные убеждения и голоса студентов требовали от них поддерживать Палестину, тогда как их кураторы из еврейских фондов были жёстко за Израиль.

Самые наивные поступили по совести и были уволены. К примеру, в отставку отправили Клодин Гей, которую ранее назначили президентом Гарварда за политкорректную фамилию, цвет кожи и половую принадлежность. Другие ректоры пытаются усидеть на двух стульях, аккуратно спуская пропалестинские протесты своих студентов на тормозах. Особняком стоит Салли Корнблют, президент легендарного МИТ, главного технического вуза США: она отказалась жёстко подавлять вспышки антисемитизма в своём заведении (ссылка), но всё же сумела усидеть в кресле. Мало того, МИТ стал первым крупным университетом в США, который отказался требовать от преподавателей клясться на радужном флаге и целовать ботинок негру при устройстве на работу (ссылка). Для зануд: формально процедура приёма на работу в большинство вузов США выглядит не так красочно, как в моём упрощённом изложении, но суть именно такова. Соискатели на должность преподавателя должны сейчас направить в отдел кадров специальный документ с изложением своих взглядов на вопросы расового, полового и прочего разнообразия, а также перечислить свои достижения в этой области. Некоторые ректоры прямо заявляют: сначала мы смотрим «заявление о разнообразии», и если там не всё в порядке, то порванное резюме летит в корзину для бумаг.

В общем, ректоры и профессура более-менее под контролем у еврейской диаспоры. С пропалестинскими студентами диаспоре справиться сложнее, так как вызвать молодых бунтовщиков «на ковёр», чтобы сделать им выговор, невозможно. Однако диаспора старается. Вот, например, прекрасное — на Си-Эн-Эн максимально доходчиво объясняют студентам, что все студенческие протесты пишутся на видео в качестве 4k, после чего ИИ распознаёт лица участников и автоматически составляет чёрные списки. Личную карьеру каждого уличённого в антисемитизме уничтожат: ни в одну солидную компанию таких негодяев не возьмут, также они не смогут получить кредит и, самое страшное, не устроятся ни в одну некоммерческую организацию (видео).

Яркого мужчину на видео, который красочно запугивает студентов, фантазируя про «распознавание по сетчатке», зовут Кевин О’Лири, он также известен как Мистер Чудо и Кленовый Человек. Это скорее шоумен, чем бизнесмен, и отвечать за все крупные компании США он никак не может. Но всё же отчасти он прав. Некоторые корпорации — такие как нефтяной гигант Эксон Мобайл — также дружно выступили на стороне Израиля, внятно заявив, что участие в пропалестинских протестах станет препятствием для устройства в компанию.

У конфликта есть ещё одно измерение. Израиль бесконечно важен как для трампистов, то есть для американского крупного бизнеса, так и для демократов, то есть для правительственных чиновников. Однако американский бизнес поддерживает Биньямина Нетаньяху, нынешнего премьер-министра Израиля, тогда как демократы хотят, чтобы Нетаньяху ушёл. Университетские функционеры формально подчиняются той же группе, что и правительство, однако американская профессура с радостью поддержала бы ХАМАС, если бы не была безнадёжно сломана десятилетиями унижений.

В том числе по этой причине Нетаньяху ведёт себя максимально агрессивно — заявляя даже, что Израиль плевать хотел на США, и что при необходимости Израиль самостоятельно победит всех своих многочисленных врагов (ссылка).

Разжигание войны выгодно Нетаньяху по двум причинам. Во-первых, заморозка текущего конфликта будет означать для него как минимум политическую смерть — вот как для президента соседней с нами страны. Во-вторых, конфликт в секторе Газа вредит Демпартии США, так как её ядерный электорат, одичалые студенты-леваки, находятся из-за действий Израиля в ярости, и готовы уже отказаться от посещения выборов по принципу «чума на оба ваших дома». Нетаньяху надеется, что демонстративная жёсткость Израиля в секторе Газа через несколько месяцев поможет победить на выборах Дональду Трампу, партия которого поддерживает Нетаньяху безоговорочно. Демпартия, в свою очередь, пытается заменить Нетаньяху на кого-нибудь адекватного, так как тот сейчас бьёт молотком наотмашь и по мозгам избирателей Демпартии, и по внешней политике США. Пока что безуспешно: майданы в Тель-Авиве собираются, машут плакатами, но заканчиваются ничем.

Ну а в Германии тем временем зелёные бесы пытаются взять штурмом завод Тесла под Берлином (ссылка). Цитирую: «Полиция опасается диверсий, так как протестующих поддерживает группировка “Вулкан”, ранее взявшая на себя ответственность за поджог трансформаторной будки». Зрелище впечатляющее — толпы хилых штурмовиков идут по лесистой местности, кое-где видны красные флаги. Полагаю, будет исторически справедливо, если левые активисты добьются успеха и начнут строить в Германии настоящий социализм. Вместе с тем, традиционное напутствие «двумя руками черпайте» я пока что придержу при себе. Девяносто лет назад радикальные социалисты уже приходили к власти в Германии — ничем хорошим тот эксперимент не кончился.