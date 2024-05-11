Мнение: Крепостной советский строй, как в СССР выдавали квартиры и как у советских граждан отнимали жильё

1. Александр II отменил крепостное право в 1861 году. В отместку за это социалисты убили его бомбой, а после революции 1917 года крепостное право постепенно восстановили снова. Безальтернативным крепостником для сельских жителей (равно как и для городских) стало государство. Колхозники в шутку расшифровывали ВКП(б) как «Второе Крепостное Право (большевиков)». Блогер Владимир Р. пишет в комментариях на Дзене (ссылка):



…про крепостные порядки царских времён я читал, а при социализме прожил полжизни. И не нашёл между ними какой-нибудь существенной разницы, которая перевешивала бы общие черты.

Крепостной работал на своего хозяина – я на государство. За отказ от этой работы крепостного пороли, меня (если бы мне тогда пришло такое в голову) – наказали бы за тунеядство.

Крепостному давали на жизнь столько, сколько считал нужным хозяин, и в моём случае то же самое.

Крепостной не мог просто так, по своей воле, покинуть своего хозяина – я не мог просто так расстаться со своим государством.

Барин обеспечивал своих крепостных по возможности и необходимости, и у меня было такое же государство.

Естественно, что в учебниках такое писать не полагалось, это не соответствовало «социалистическому реализму», в стиле которого работала советская пропаганда.

2. Блогер Екатерина Бузынина пишет в комментариях на Дзене, как выдавали квартиры в СССР. Некоторые полагают, что добрые волшебники-коммунисты из ЦК КПСС создавали дома силой мысли, молитвами Карлу Марксу. В реальности было немного иначе. Во-первых, за квартиру всё же приходилось вкалывать, во-вторых, при выдаче квартиры отбирали предыдущее жильё, в-третьих, размер квартиры определялся количеством членов семьи (одиночкам и бездетным парам могли вообще ничего не дать), в-четвёртых, выдаваемое жильё приходилось долго доводить до ума (ссылка):



Из истории моей семьи. Когда, отработав 4 года на стройке дома хозспособом, заводчане наконец вздохнули – вот-вот получим ордера (тут уж промолчим, что кто-то на этой стройке работал сторожем, а кто-то каменщиком, а получали все одинаково: 4 человека в семье – двушка, 5 – трёшка, мастер цеха или например тот, кто срочно «откуда-то появился нуждающийся», а в этом не строительстве и не участвовал).

И вот разразилась беда. Какой-то дом то ли сгорел в городе, то ли развалился. Заводу сказали – надо куда-то погорельцев девать, а у вас тут дом готовый, а вашим потом дадим, от города.

Завод сказал: «Вы чё! У нас все уже заселились, а в их квартиры уже другие заселились!». И по-тихому скомандовал всему дому заселиться за завтрашнее утро. Ага, это прямо был «исход» наоборот. Весь дом заселялся за один день. Мне было 5 лет, но запомнилось крепко.

Правда, мои родители поступили по-хитрому. Завезли стол, диван и папу, который ещё месяц доводил квартиру до ума – дырки в полу забивал (со щелями доски положили) доштукатуривал, утеплял проёмы окон (поэтому до сих пор все удивляются, а чего у Вас самая тёплая квартира в доме?), исправлял всё, что накосячено. Кое-что не исправить никогда, например, вентиляцию. Когда кирпич был сложен уже до 3 этажа, выяснилось, что забыли про вентиляционные шахты. Потом забыли сливы с крыши, и вода шпарила по балконам и окнам (переделали только в капремонт лет 12 назад). Зато кирпичные толстенные перегородки между туалетом, кухней и ванной (плит не было, потом достали, с 4 этажа клали уже плиты).

А, да, ещё и разрешено было построить этот дом с условием, что первый этаж будет занят под поликлинику. 80 квартир, 4 года, зарплаты в 2 раза меньше, чем на заводе.

Ну и главное. Кто переехал из общаги, кто из однушки. А мои родители “отличились” лучше всех! Когда поженились, не ели, не пили, накопили денег, назанимали и нелегально купили комнату (женщина уезжала из города, папа прописался, типа брат, получив липовую справку с уличного комитета частного сектора). Через год кто-то узнал о махинациях, родителей – и уже с грудной сестрой стали выселять… Спасло лишь то, что дом был заводской, завод почесал маковку – всё равно им надо какое-то жильё давать и ходатайствовал за папу, давя на то, что он кандидат в КПСС.

Через 5 лет родители не ели, не пили, денег подкопили – и к моему рождению поменялись с доплатой на однокомнатную. И вот за 4 года стройки папа получил 8 квадратов! То есть сдал свою однушку в 37 и получил двушку смежную, кухня 6 м.

В этой типичной советской истории есть один особенно типичный фрагмент. Советская власть наказывала за труд. Усердно работали и купили комнату? Государство попробует выселить. Усердно работали и купили однушку? Государство демонстративно наступит сверху сапогом, уравняв площадь с соседом-лодырем, который даже и не думал работать.

3. Главным «чёрным риэлтором» в СССР выступало государство. Вот история от Юрия (ссылка):

Родители в 1970-х годах взяли кооператив. Не сами, родственники помогли. Взяли двушку.

Но при этом отец стоял в очереди на своем предприятии, на расширение. В середине 1980-х мама забеременела и очередь подходила. По всем расчётам мы укладывались в нуждающихся в расширении.

И вот на комиссии, где распределялись квартиры, отцу отказали. Выступила председатель и парторг по совместительству. Сказала, что ему надо ещё подождать, так как жена может и не родить.

Папа тогда пришел злющий и сильно поменявший свои взгляды. А скоро и перестройка подоспела и стало не до расширения.

Лишить жилплощади путём уплотнения могли и после того, как вы прожили в «вашей» квартире несколько десятилетий. История от Александра Медведева (ссылка):

Александр Медведев: Нужно бы добавить, что советское государство не только давало квартиры, но и успешно стремилось их отнять. У сотрудницы, которая тогда училась в Ленинграде, внезапно умирает мама, и в её двухкомнатную квартиру вселяют чужую семью. Она брала академотпуск, судилась, но за ней только оставили право проживать в её же квартире вместе с чужими людьми.

Один из комментаторов описал подобную историю. Когда он учился в военном училище, умирает его мама и в их квартиру вселяют чужую семью. Когда мой родной брат уехал по распределению (я уехал ещё раньше), нашего отца вызвали в прокуратору и потребовали объяснений, почему они с мамой занимают избыточную жилую площадь. Предполагалось, что родители обязаны переехать в меньшую жилую площадь из квартиры, в которой прожили более 20 лет. То, что за эту квартиру отец отработал на электростанции, от которой её получила наша семья, более 30 лет, а мама более 20 лет, во внимание не принималось. Отстали, когда брат привез справку-бронь на свое право проживания там, так как тогда жил в общежитии.