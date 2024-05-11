 

Мнение: Пан Спортсмен

11.05.2024, 21:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Но особое издевательство – конечно, над Дегтяревым из почившей в бозе ЛДПР, которому не дали даже досидеть срок в Хабаровске, а выдернули оттуда, как морковку, и сунули на… министра спорта! Безусловно, “министр спорта” – это теперь самая потешная должность в РФ.

Спорта, ведь, по сути в Рф уже 3 года как нет вовсе, как класса. То, что серьезно пошатнулось после череды допинговых скандалов и притухло в ковид, потом окончательно накрылось медным тазом после исключения России примерно отовсюду.

Какой “спорт” в РФ? Чем там будет “руководить” бедовый штрейкбрехер Дегтярев, согласившийся “заменять” в бунтующем (на коленях, правда) крае одного из самых популярных губернаторов России?

Россия в спорте всегда работала “на экспорт”. Спорт здесь всегда был дешевым способом поднятия вечно уязвленной национальной самооценки у широких народных масс.

Сейчас выполнять эту функцию спорт в России не может в силу известных причин, а это означает одно – спорт в России НЕ НУЖЕН. И вот таким откровенно ненужным министерством и будет управлять лишенец Дегтярев.

Хорошо.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / С удлиненным пиджаком и туфлями на каблуке: стилизуем удобные легинсы в повседневных весенних образах

11.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Защищать Харьков не захотели

11.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Тактический знак группировки “Север”

11.05 / Мнение: Грызня леваков в США, или зачем Израиль вредит Америке

11.05 / Мнение: Облажался Соловей

11.05 / Красиво облегает талию и выгодно подчеркивает силуэт: весенние образы в уличном стиле с модным жакетом

11.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Охота на “Вампира”.

11.05 / Мнение: Крепостной советский строй, как в СССР выдавали квартиры и как у советских граждан отнимали жильё

11.05 / Студента-криминалиста, создавшего нейросеть для выявления «откатов», отчислили и признали невменяемым

11.05 / Врачи объяснили причины повышенного тестостерона у женщин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика