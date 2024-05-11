Мнение: Пан Спортсмен

Но особое издевательство – конечно, над Дегтяревым из почившей в бозе ЛДПР, которому не дали даже досидеть срок в Хабаровске, а выдернули оттуда, как морковку, и сунули на… министра спорта! Безусловно, “министр спорта” – это теперь самая потешная должность в РФ.

Спорта, ведь, по сути в Рф уже 3 года как нет вовсе, как класса. То, что серьезно пошатнулось после череды допинговых скандалов и притухло в ковид, потом окончательно накрылось медным тазом после исключения России примерно отовсюду.

Какой “спорт” в РФ? Чем там будет “руководить” бедовый штрейкбрехер Дегтярев, согласившийся “заменять” в бунтующем (на коленях, правда) крае одного из самых популярных губернаторов России?

Россия в спорте всегда работала “на экспорт”. Спорт здесь всегда был дешевым способом поднятия вечно уязвленной национальной самооценки у широких народных масс.

Сейчас выполнять эту функцию спорт в России не может в силу известных причин, а это означает одно – спорт в России НЕ НУЖЕН. И вот таким откровенно ненужным министерством и будет управлять лишенец Дегтярев.

Хорошо.