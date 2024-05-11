Студента-криминалиста, создавшего нейросеть для выявления «откатов», отчислили и признали невменяемым

В Пскове студента финансово-юридического университета Андрея Ржевитина отправили на принудительное лечение после того как он создал нейронную сеть, анализирующую экономические сводки и выявляющую факты «откатов» и иных коррупционных нарушений. 22-летний специалист полагал, что его технология пригодится при борьбе с экономическими преступлениями.

Молодой человек разрабатывал программу по собственной инициативе ещё с 2020 года и предложил её своему научному руководителю в качестве темы дипломной работы. Впоследствии Ржевитина отговаривали сразу несколько преподавателей, а когда оказалось, что прототип нейросети уже существует, о случившемся доложили «наверх». 22 апреля его отчислили из вуза по дисциплинарным причинам (из-за книги, возвращённой в библиотеку с двухдневным опозданием) и в тот же день госпитализировали с подозрением на «неуточнённый психоз».

«Экспертиза подтвердила, что Ржевитин А. Е. 2002 г. р. не обладает признаками вменяемости и дееспособности, в связи с чем специальное судебное заседание приговорило подсудимого к принудительному лечению в учреждении закрытого типа», – говорится в официальном сообщении.

Друзья молодого человека подтвердили местной прессе, что он был «не от мира сего» и даже на криминалиста пошёл учиться «из-за болезненного желания справедливости». К примеру, в 17-летнем возрасте Ржевитин сделал замечание мужчине, курящему на автобусной остановке, после чего получил от него удар по голове. Два года назад юноша написал заявление ректору на преподавателя, якобы вымогавшего взятку, но тогда дело удалось замять. В характеристике от вуза указано, что бывший студент отличался «тягой к доносительству и отсутствием социальной гибкости».

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