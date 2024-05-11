Рупор кремлевской пропаганды: Байки в Красногоровке

Эксклюзив от 5-й бригады ВС РФ, которая штурмует Красногоровку

Применение штурмовых байков в городе. Район Огнеупорного завода + частный сектор + поля перед городом. В целом, хорошая демонстрация юго-восточного сектора Красногоровки.

Видео снято на дроны поставленные по линии "КатяВаля".

В ближайшее время на фронт по этой линии также будет поставлено несколько десяток байков для штурмовиков.

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