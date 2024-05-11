Мнение: Как в СССР продвигали Тараса Шевченко, фантом Гетманщины и Энгелина Тареева про украинизацию в СССР

1. Великий русский писатель Николай Гоголь невысоко оценивал творчество русского поэта Тараса Шевченко, хотя и тот, и другой были малороссами (уроженцами Малороссии) – аналогично тому как знаменитые русские писатели Пётр Ершов и Дмитрий Мамин-Сибиряк были сибиряками, то есть уроженцами Сибири. Дзен-канал ЛИТИНТЕРЕС пишет (ссылка):



Примерно полгода назад в информационных медиа и соцсетях бурно обсуждали вопрос о том, почему Гоголь писал свои тексты не на украинском языке, а на русском. Поводом стало безграмотное высказывание вещающей из-за рубежа журналистки Евгении Альбац, на голубом глазу заявившей, что украинский язык во времена Гоголя был запрещен указом императора Александра II.

В одной этой фразе столько ляпов, что плакать хочется. Гоголь умер за три года до начала царствования Александра II. И книги на украинском языке (или малороссийском наречии, как тогда говорили) в его времена издавались совершенно спокойно, примеров немало. Тот же Шевченко…

И тут как раз уместно привести отзыв Гоголя о самом Шевченко, который мы встречаем в воспоминаниях его современника Григория Данилевского под названием “Знакомство с Гоголем”:

«Дегтю много, – негромко, но прямо проговорил Гоголь, – и даже прибавлю, дегтю больше, чем самой поэзии. Нам-то с вами, как малороссам, это, пожалуй, и приятно, но не у всех носы, как наши. Да и язык…”

Бодянский не выдержал, стал возражать и разгорячился. Гоголь отвечал ему спокойно.

“Нам, Осип Максимович, надо писать по-русски, – сказал он, – надо стремиться к поддержке и упрочению одного, владычного языка для всех родных нам племен. Доминантой для русских, чехов, украинцев и сербов должна быть единая святыня – язык Пушкина, какою является евангелие для всех христиан, католиков, лютеран и гернгутеров. А вы хотите провансальского поэта Жасмена поставить в уровень с Мольером и Шатобрианом!”

– “Да какой же это Жасмен? – крикнул Бодянский. – Разве их можно равнять? Что вы? Вы же сами малоросс!”

“Нам, малороссам и русским, нужна одна поэзия, спокойная и сильная, – продолжал Гоголь, останавливаясь у конторки и опираясь на нее спиной, — нетленная поэзия правды, добра и красоты”.»

Про это мы уже писали, так что останавливаться на комментировании приведенного отрывка не будем. Есть кое-что еще очень интересное и очень странное.

Дело в том, что если зайти на “Викитеку”, где выложен очерк Григория Данилевского “Знакомство с Гоголем”, то там… этого фрагмента вообще нет. Весь текст есть, а про Шевченко все вырезано. На “ВикиЧтении” текст дан с такими же купюрами.

На Lib.ru ситуация сходная. То же самое на сайте ФЭБ (Фундаментальная электронная библиотека). И даже на сайте Gogol-lit.ru, где, казалось бы, собраны все упоминания о Гоголе, очерк Данилевского тоже дан в сокращенном виде – без диалога про Шевченко.

Может быть, ни про какого Шевченко в этом очерке никогда и не было, спросите вы?

Что ж, это легко проверить. Давайте откроем 12-й выпуск журнала “Исторический вестник” за 1886 год, где были опубликованы те самые воспоминания Данилевского. К счастью, в интернете вполне доступна отсканированная версия этого журнала.

Смотрим страницу 479 и видим тот самый диалог Гоголя с Бодянским про поэзию Шевченко.

Можно заглянуть и в другое издание. Например, в 14-й том из 24-томного собрания сочинений Данилевского, вышедший в Санкт-Петербурге в 1901 году. Тут нам нужна 99-я страница.

Что по этому поводу можно сказать? После внимательного изучения ситуации мы пришли к выводу, что картина, скорее всего, следующая. Все сайты, где очерк Григория Данилевского “Знакомство с Гоголем” выложен в электронном виде, опираются на советскую книгу 1952 года “Гоголь в воспоминаниях современников”. Там как раз и сделана впервые та самая лакуна.

С какими целями в 1952 году нелестный отзыв про Шевченко был вырезан из воспоминаний Данилевского, гадайте сами. При этом в последующих изданиях, даже постсоветских, этот фрагмент туда так и не вернули. Мы посмотрели книгу 2011 года с разными воспоминаниями о Гоголе, там тот же пропуск у Данилевского. К счастью, сохранились дореволюционные изданиях, где все есть в полном виде…

2. Егор Холмогоров полагает, что «украинского» государства «Гетманщины» в 17-м веке не было (ссылка):



Дорогие друзья, напоминаю ещё раз.

Никакой “Гетманщины” никогда не было. Это поручик Киже.

Это созданный беглой ныне заукраинкой Таировой-Яковлевой историографический симулякр, цель которого в том, чтобы материализовать незалежную Украину в 17-м веке. Мол была некая Гетманщина, которая и заключила “альянс” с Москвой, а потом Москва типа “кинула”.

Царю России присягнуло Войско Запорожское (то есть военная организация) во главе с гетманом Богданом Хмельницким. Никакой “Гетманщины” в этот период ни в какой связи в документах не упоминается. На Переяславской Раде такой термин не фигурировал и фигурировать не мог.

Разница принципиальная. Войско Запорожское было военной организацией, контролирующей определенную территорию. Мнимая Гетманщина воображается как суверенное территориальное государство, прото-Украина, какового на деле не существовало. Например, мещане Киева выступали категорически против того, чтобы их подати шли в казну запорожского гетмана. Ну и характерно, кстати, что гетманы никогда в Киеве резиденции не имели, располагаясь в Чигирине, Батурине и т.д.

Благодаря Википедии и писанине Таировой, которой следовали авторы российских учебников, симулякр широко расползся. Скажем, в Википедии статья “Войско Запорожское” автоматически перенаправляется на “Гетманщина” – и это еще одна причина, почему Википедию следует Запретить.

И ещё про симулякр “Гетманщину”. По корпусу русского языка четко виден процесс фальсификации понятия.

А. Базовое значение этого слова – время власти гетманов.

«Сперва повел он про прежнюю гетманщину за Сагайдачного и Хмельницкого». Гоголь. “Страшная месть”.

Б. В территориальном смысле понятие “гетманщина” употребляется почти исключительно украинскими сепаратистами Кулишем и Костомаровым.

«То была новая тягость для народа; только малороссияне были избавлены от нее; не только в самой гетманщине, но и в великорусских краях». Костомаров. “Русская история в жизнеописаниях”.

Заметим, что здесь “гетманщина” употребляется со строчной буквы. Это не государство, не страна, а некая область.

В. В 20-м веке прибавилось ещё одно значение слова – политический режим гетмана Скоропадского.

«Не было её четыре года, а при гетманщине появилась на всей Украине». Булгаков. “Белая гвардия”.

Г. Появление слова “Гетманщина” в значении мнимого национально-территориального суверенного государства, субъекта международного права, якобы существовавшего в 17-м веке – это 1990-е годы. Распространение симулякра шло с Украины, но у нас именно Таирова-Яковлева внесла максимальный вклад в его широкое распространение и внедрение как нормативного.

«Именно Московские статьи стали тем документом, который регулировал отношения Гетманщины с Россией на протяжении гетманства Мазепы». Таирова-Яковлева. “Приятель гетмана-злодея”.

От Таировой зараза пошла в учебники, в Википедию, в журналистику и т.д.

3. Про насильственную украинизацию. От потомственной революционерки, 98-летней Энгелины Тареевой (не путать с Таировой-Яковлевой), которая видела всё своими глазами. Мнение тем более ценно, что товарищ Тареева сейчас занимает безусловно проамериканскую и антироссийскую позицию, в том числе по Украинскому кризису (ссылка):

В мои школьные годы [ок. 1933-1941 — прим. О.М.] на Украине проходила украинизация. Издавались книги и периодика – журналы, газеты на украинском языке, и продавались очень дёшево, практически даром. Но успехом эти издания не пользовались. Каждый чиновник должен был сдать экзамен по украинскому языку, и с этим связано множество комических ситуаций. Мамин знакомый чиновник на экзамен взял с собой секретаршу, чтобы она ему подсказывала. Она подсказывала, и он как-то сдавал, а потом его попросили назвать 12 месяцев года на украинском языке. На русском языке в основе названий месяцев года лежит латынь, а на украинском – свои названия месяцев года, и в этих названиях есть приметы месяца. Так, февраль называется «лютый», и это действительно самый холодный месяц. Март называется березень, в марте собирают берёзовый сок. Июнь называется липень, в июне липа цветёт. Ноябрь называется листопад, не стану все перечислять. Мне нравятся украинские названия месяцев года. Мамин знакомый, пользуясь подсказками секретарши, кое-как назвал месяцы года, но как называется декабрь, забыл. А декабрь называется грудень. Секретарша тычет себя пальцем в грудь, экзаменующийся смотрит на неё вопросительно, наконец, лицо его озаряется пониманием, и он говорит: «Декабрь – сисень». Вот вся эта украинизация была сплошной сисень.

Мы в Киеве жили на Брест-Литовском шоссе. По другую сторону шоссе, напротив нашего дома, выстроили новую школу-десятилетку, большую, красивую, по всем законам педагогической науки. Преподавание в ней велось на украинском языке. Учителя этой школы ходили по домам и уговаривали родителей отдавать детей в их школу, там идеальные условия для занятий, и в буфете горячие завтраки для учеников будут дотироваться из школьного бюджета. Но эта агитация особого успеха не имела. Я стала ходить в русскую школу №74. До школы мне нужно было две остановки ехать на трамвае, а потом ещё такое же расстояние пройти пешком. Я уже писала, что пошла в школу в десять лет сразу в третий класс. Свою школу я очень любила. За год до того, как я пошла в школу, в нашем районе закрыли три школы: украинскую, еврейскую и чешскую. Закрыли потому, что в них учеников не осталось, все родители перевели своих детей в русскую школу.