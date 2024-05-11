 

Отчисленная из американского университета пропалестинская активистка приговорена к 25 годам каторги за отказ надевать хиджаб в Иране

11.05.2024, 18:33, Разное
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21-летняя пропалестинская активистка Элизабет Дамбсон была приговорена шариатским судом Ирана к 25 годам каторги за «преступление против Бога». Её намерены направить на урановые рудники в северных районах страны..

В Америке Дамбсон училась на эксперта в области истории транс-квирской психологии и была видной пропалестинской активисткой, однако под предлогом насильственного захвата кампуса университета, низкой успеваемости и прогула занятий общественницу отчислили из университета. Девушка узнала, что иранское правительство запустило программу помощи «политическим беженцам из США», в которой для потерпевших предусматривались бесплатные учебные места в медресе и «образование, свободное от сионистской пропаганды». Студентка не преминула воспользоваться возможностью.

«Еду учиться в Ирак (так в оригинале – прим.) – страну, где в безоружных людей точно не будут стрелять из автоматов. С нетерпением жду, когда смогу там встретить местных активистов, чтобы вместе продолжить борьбу за освобождение Палестины от Нила до Красного моря», – написала она в соцсети X.

Не успела американка посетить первую лекцию, посвящённую роли женщин в исламском обществе, как тут же была задержана полицией нравов. К сожалению для абитуриентки, она не прочитала присланный руководством медресе 345-страничный документ о нормах поведения для женщин в Иране.

Уже на следующий день суд принял решение: окрашенные в фиолетовый цвет волосы, татуировки и пирсинг – индикаторы «воплощения дьявола в человеческом облике». Американке также вменили хождение по улицам Тегерана без хиджаба. Учитывая её деятельное раскаяние и иностранное происхождение, суд был милосерден и приговорил Дамбсон к 25 годам работы на урановых рудниках.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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