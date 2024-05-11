 

Microsoft Word улучшила процесс вставки текста и фото

11.05.2024, 18:20, Разное
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Microsoft пояснила о важном обновлении в своем редакторе Word, направленном на улучшение процесса вставки текста и изображений. Это обновление призвано решить проблемы с форматированием, которые могут раздражать пользователей при стандартной вставке контента.

Новая функция, названная “Merge formatting”, позволяет пользователям более гибко управлять форматированием вставляемого текста. Теперь они могут отказаться от автоматического сохранения исходного форматирования, позволяя вставленному тексту автоматически адаптироваться к размеру, шрифту и цвету основного текста документа. При этом уникальные стили, такие как курсив или списки, сохраняют свое исходное форматирование.

Для тех, кто стремится к полному соответствию стилю документа, предусмотрена опция “Keep text only”, которая исключает исходное форматирование вставляемого текста полностью.

Чтобы воспользоваться этими нововведениями, пользователи должны перейти в меню “File” в Word, затем в “Options” и “Advanced”, где нужно включить параметр “Paste from other programs”. Обновление доступно в версии Word 2405 для Windows.


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