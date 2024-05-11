iPhone 13 в России теперь стоит 52 тысячи рублей

Стоимость базовой версии iPhone 13 в РФ снизилась до 52,4 тысячи рублей, пишет портал «Палач». Это делает iPhone 13 самым доступным смартфоном от Apple на текущий момент и в 2024 году. Изначально, в момент выхода на российский рынок в 2021 году, iPhone 13 продавался по цене от 79,9 тысячи рублей. С тех пор цена снизилась на более чем 30%.

Характеристики iPhone 13 включают в себя 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 60 Гц, поддержку HDR10 и Dolby Vision, а также яркость 1200 нит. За производительность устройства отвечает чип Apple A15 Bionic и 4 ГБ оперативной памяти, достаточно для плавной работы и мобильного гейминга даже в 2024 году.

Смартфон оснащен двойной камерой: основная и ультраширокоугольная 12-мегапиксельная, а селфи-камера имеет сенсор разрешением 12 Мп. Среди других особенностей – беспроводная зарядка MagSafe, защита от воды и пыли по стандарту IP68 и поддержка видеосъемки в режиме Cinematic Mode.